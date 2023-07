Neue Generation: Noch einmal frischer Wind für den VW Passat

Er ist so etwas wie der Bausparvertrag unter den Mittelklasse-Autos: Bieder, bodenständig und konventionell - aber seit Ewigkeiten allgegenwärtig und von keiner Mode der Welt zu stoppen: der VW Passat. Dieser besonderen Rolle ihres stillen Stars ist man sich auch in Wolfsburg bewusst.

Deshalb legen die Volkswagen-Lenker der Antriebswende und dem gerade erst enthüllten Elektroflaggschiff ID.7 zum Trotz deshalb jetzt noch einmal eine neue Generation auf. Sie feiert ihre Publikumspremiere zwar erst im September auf der IAA in München. Und erst zum Jahresende kommt zu Schätzpreisen knapp jenseits von 40.000 Euro in den Handel. Doch weil der Passat so wichtig ist für VW im Ringen mit den chinesischen Newcomern und ein bisschen Rückenwind nicht schaden kann, machen sie jetzt schon mal ein bisschen Wirbel und bitten zur ersten Fahrt im Prototypen.

Dass sie dafür den Variant gewählt haben, hat gleich zwei Gründe: Zum einen ist der Kombi die mit großem Abstand wichtigste Version, und zum anderen bleibt die Stufenheck-Limousine beim Generationswechsel auf der Strecke. Genauso übrigens wie der feine Vetter Arteon.

Der neue Passat soll nicht mehr als klassische Stufenheck-Limousine auf den Markt kommen. Foto: Ingo Barenschee / Volkswagen AG / dpa-tmn

Obwohl vom Design unter der Tarnfolie noch nicht viel zu erkennen ist, macht die nach 50 Jahren mittlerweile neunte Generation des Passat schon als Prototyp einen buchstäblich großen Eindruck. Denn um seinem Ruf als Raumwunder gerecht zu werden, teilt sich die Neuauflage ihre Plattform künftig mit dem dann ebenfalls neuen Skoda Superb und streckt sich auf 4,92 Meter.

Der neue VW Passat ist länger und bietet mehr Stauraum

14 Zentimeter mehr Länge und fünf Zentimeter mehr Radstand – das bedeutet mehr Platz für die Knie der Hinterbänkler und für die Koffer: Um 40 auf 690 Liter wächst der Stauraum hinter der Rückbank, und wer die Sitze flach macht, kann hinter der elektrischen Klappe bis zu 1920 Liter laden.

Es sind aber nicht nur die großen Dinge, die großen Eindruck machen, sondern vor allem die Vielzahl an Kleinigkeiten, die einem im Innenraum ins Auge stechen: Weil VW aus den Fehlern beim Golf und den ID-Modellen gelernt hat, ist die Sliderleiste unter dem weiter gewachsenen Touchscreen über der Mittelkonsole nun zum Beispiel endlich beleuchtet. Und im Lenkrad erleichtern wieder klassische Tasten die Bedienung.

Nach innen ist der Blick schon ungetrübt: Auch im Interieur gibt es ein paar Neuerungen. Foto: Ingo Barenschee / Volkswagen AG / dpa-tmn

Gewöhnungsbedürftig ist deshalb nur der Getriebewählhebel, der jetzt hinter das Lenkrad gerutscht ist. Schließlich gibt es den Passat künftig nur noch mit Automatik und der Platz auf dem Mitteltunnel ist mit Becherhaltern und der Ladeschale fürs Smartphone besser genutzt.

Zwar macht auch der Passat beim Generationswechsel den nächsten Schritt hin zur Antriebswende. Deshalb hat VW beim neuen Plug-in-Hybrid den Akku auf knapp 26 kWh vergrößert, sodass er jetzt über 100 Kilometer weit stromern kann. Außerdem gibt es den wahlweise 150 kW/204 PS oder 200 kW/272 PS starken Teilzeitstromer nun mit 11 kW Ladeleistung am Wechsel- und erstmals auch mit 50 kW am Gleichstrom.

Doch wer an Autos wie den Passat denkt, der denkt zuallererst mal an den Diesel. Den gibt es in drei Leistungsstufen von 110 kW/150 PS bis 142 kW/193 PS mit Front- oder Allradantrieb – und kann sich angesichts einer Reichweite von bis zu 1200 Kilometern ein mitleidiges Lächeln gegenüber den E-Fahrern etwa im ID.7 kaum verkneifen.

Erst recht nicht, seitdem VW die Dämmung optimiert, laminierte Gläser eingebaut und den Luftwiderstand minimiert hat. Denn jetzt ist es im Passat fast so leise wie in einem Elektroauto und nur das Rollen der Reifen stört noch die Ruhe. Alternativ hat VW drei Benziner in petto, die ein Spektrum von 110 kW/150 PS bis 195 kW/265 PS abdecken.

Datenblatt zum VW Passat Variant Motor und Antrieb: Vierzylinder-Turbodiesel-Direkteinspritzer Hubraum: 1968 ccm Max. Leistung: 110 kW/150 PS Max. Drehmoment: 360 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Siebenstufige Doppelkupplungs-Automatik Länge: 4917 mm Breite: 1852 mm Höhe: 1482 mm Radstand: 2841 mm Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 690 bis 1920 Liter Höchstgeschwindigkeit: k.A. Beschleunigung 0-100 km/h: k.A. Durchschnittsverbrauch: k.A. CO2-Emission: k.A. Kraftstoff: Diesel Schadstoffklasse: EU6 Energieeffizienzklasse: k.A.

Passend zur rekordverdächtigen Reichweite und der Ruhe an Bord gibt es ein neues Fahrwerk, das den Passat zum perfekten Reisewagen für die Langstrecke macht: Neu entwickelte adaptive Dämpfer erlauben gegenüber dem Vorgänger eine größere Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit. So fährt der Passat noch straffer, verbindlicher und präziser, gleitet aber zugleich komfortabler dahin. Ohne dass er sich entkoppelt und gleichgültig anfühlen würde, schwebt der Passat damit nun sanft über die Fahrbahn, schmatzt bei Bodenwellen nur noch einmal satt und bringt einen entspannt ans Ziel – wie weit das auch immer entfernt sein mag.

So lautet das Fazit zum neuen VW Passat Variant

Fazit: Mehr Platz, mehr Komfort, die vielleicht beste Bedienung in der aktuellen VW-Palette und eine nahezu konkurrenzlose Reichweite – mit der neuen Auflage erweist sich der Passat einmal mehr als der ideale Dauerläufer. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Denn der Generationswechsel gibt dem Passat zudem den nötigen Rückenwind, damit er bei der Transformation nicht unter die Räder kommt und neben einem ID.7 seine Daseinsberechtigung behält.