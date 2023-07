Ein Urteil löst nicht alle Probleme

Das Urteil des Arbeitsgerichts Braunschweig weist in eine gute Richtung. Im Kern sagt das Gericht, dass Betriebsräte die Möglichkeit haben müssen, sich auch beim Entgelt weiterzuentwickeln. In diesem Fall aufgrund einer sogenannten hypothetischen Entwicklung. Soll heißen: Das Betriebsratsmitglied hätte die Chance, auf eine Stelle im Unternehmen zu wechseln, die höherwertig ist als die ursprüngliche Tätigkeit. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es den Wechsel gegeben hat, sondern dass es tatsächlich eine entsprechende freie Stelle gab, für die das Betriebsratsmitglied fachlich qualifiziert ist.

„Das Problem muss an der Wurzel gepackt und damit das Betriebsverfassungsgesetz reformiert werden“, meint Andreas Schweiger. Foto: Darius Simka / regios24

Das Urteil ist aber kein Generalurteil, sondern regelt einen Einzelfall. So wird es auch in den vielen anderen Verfahren in dieser Sache sein: Es kommt immer auf den Fall an. Das heißt im Umkehrschluss: Weiterhin ist eine klare Planbarkeit der Vergütung nicht möglich, die Unsicherheit bleibt. Und zwar auf beiden Seiten - im Unternehmen und bei den Betriebsratsmitgliedern.

Das ist einem so wichtigen wirtschafts- und sozialpolitischen Instrument wie der Mitbestimmung alles andere als zuträglich. Deshalb bleibt es dabei: Das Problem muss an der Wurzel gepackt und damit das Betriebsverfassungsgesetz reformiert werden. Das wäre gut für die Unternehmen, die Betriebsräte und die Gerichte, die unter einem Mangel an Arbeit ohnehin nicht leiden.