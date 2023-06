Weddeler Schleife gesperrt: So fahren Sie von Wolfsburg nach Braunschweig

Zwei Brücken in Wolfsburg werden zurückgebaut: In Sülfeld steht die neue mit dem breiteren Durchlass schon bereit.

Die Weddeler Schleife wird zweigleisig, doch erst einmal gibt's eine Sperrung. Denn: Bis der halbstündige Takt auf der Weddeler Schleife für den Schienenverkehr zwischen Braunschweig und Wolfsburg in greifbare Nähe rückt, schränken die dafür notwendigen Bauarbeiten den Verkehr zunächst ein.

Statt freier Fahrt wartet also durch die Sperrung der Weddeler Schleife Schienenersatzverkehr. Und zwar ab dem 16. Juni. Was Verkehrsteilnehmer aktuell wissen müssen:

Sperrung der Weddeler Schleife: Wie lange fallen die Züge aus?

Die Weddeler Schleife wird von Freitag, 16. Juni, bis zum Donnerstag, 24. August, voll gesperrt. In dieser Zeit fahren wegen der Bauarbeiten dort weder die regionalen Enno-Züge noch die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn. Letztere pausieren noch einen Tag länger, also bis einschließlich 25. August.

Welche Alternativen gibt's während der Sperrung der Weddeler Schleife?

Das Unternehmen Metronom, das den Enno betreibt, hat gleich drei Buslinien als Schienenersatzverkehr wegen der Sperrung der Weddeler Schleife eingerichtet. Die reguläre Linie fährt zwischen den Hauptbahnhöfen in Wolfsburg und Braunschweig mit Haltestellen an der Hafenstraße in Wolfsburg, in Fallersleben und der Bauernstraße in Weddel. Der Schnellbus als Schienensersatzverkehr hält in Fallersleben und der Petzvalstraße in Braunschweig.

Von dort ist der Übergang zur Stadtbahnlinie 3 in Richtung Braunschweiger Innenstadt möglich. Der Expressbus fährt ohne Zwischenhalt zwischen den Hauptbahnhöfen hin und her.

Fahrgäste erkennen die drei Linien, die als Schienenersatzverkehr während der Sperrung der Weddeler Schleife dienen, auch anhand ihrer Farbe: Der normale Bus ist orange, der schnelle Bus grün und der Expressbus ist blau gekennzeichnet.

Weddeler Schleife: Wann und wie lange fahren die Ersatzbusse während der Sperrung?

Der Expressbus braucht laut der elektronischen Fahrplanauskunft auf der Webseite des Ennos etwa 45 Minuten für die Fahrt von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Er fährt an normalen Werktagen zwischen 5 und 19 Uhr – mit einer Pause in der Mittagszeit – alle 20 bis 45 Minuten, dazwischen gar nicht. Der schnelle Bus fährt zwischen 6 und 21 Uhr zur vollen Stunde und braucht fünf Minuten länger. Der reguläre Schienenersatzverkehr, der für die Zeit der Bauarbeiten an der Weddeler Schleife, die zur Sperrung führen, braucht 55 Minuten für die Fahrt. Er ährt zwischen 5.30 Uhr und 23.30 Uhr im stündlichen Rhythmus.

Erstes Beispiel: Wer am Dienstag, 20. Juni, um 8 Uhr morgens in Braunschweig losfahren will, hat mehrere Optionen, wie er oder sie während der Sperrung der Weddeler Schleife, den Weg auf sich nehmen kann. Die schnellste Alternative ist der Expressbus, er fährt um 8.10 Uhr los und ist um 8.55 Uhr in Wolfsburg. Der schnelle Bus fährt um 8 Uhr los und ist um 8.50 Uhr in Wolfsburg. Der nächste Bus fährt um 8.50 Uhr ab. Der reguläre Schienenersatzverkehr fährt um 8.30 Uhr los und kommt um 9.25 Uhr in Wolfsburg an. Der nächste Bus dieser Linie fährt um 9.30 Uhr.

So fahren die Busse im Schienenersatzverkehr von Wolfsburg nach Braunschweig und wieder zurück. Foto: Kristin Heine / Uwe Hildebrandt/ regionalverband-braunschweig

Sperrung der Weddeler Schleife: So kommen Sie von Wolfsburg nach Braunschweig

Zweites Beispiel: Wer am selben Tag und zur selben Zeit trotz der Sperrung der Weddeler Schleife von Wolfsburg nach Braunschweig gelangen möchte, kann sich um 7.50 Uhr in den Expressbus setzen (Ankunft um 8.35 Uhr). Der schnelle Bus fährt um 8 Uhr ab und kommt um 8.50 Uhr an. Der reguläre Bus fährt um 8.30 Uhr los und erreicht um 9.25 Uhr sein Ziel in Braunschweig.

Weitere Alternative für die Zeit der Bauarbeiten und der Sperrung der Weddeler Schleife: der Linienbusverkehr. Der Bus 429 fährt vom Braunschweiger Hauptbahnhof zur Gliesmaroder Straße, dort ist der Umstieg in die Linie 230 möglich, die wiederum das Rathaus in Wolfsburg anfährt. Fahrtdauer: 67 Minuten.

Bei all diesen Alternativen sollten Fahrgäste im Kopf behalten: Verzögerungen aufgrund der Bauarbeiten sind möglich!

Weddeler Schleife ab Freitag gesperrt: Was kostet der Ersatzverkehr?

Alle Beispielfahrten kosten gleich viel, nämlich 6,40 Euro als Einzelfahrt. Karten gibt es überall da, wo es Busfahrkarten gibt: Am Fahrscheinautomaten, im Bus, in der App der Braunschweiger Verkehrsbetriebe (VRB), in den Service-Centern, in Kiosken und Reisezentren.

Sperrung der Weddeler Schleife: Was ist mit dem Fernverkehr?

Nicht nur der Enno fährt auf der Weddeler Schleife, sondern auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Die Bahn teilte dazu mit, dass die ICE, die zwischen Frankfurt über Kassel und Braunschweig nach Berlin und zurück fahren, während der Zeit der Sperrung zwischen Göttingen und Wolfsburg über Hannover umgeleitet werden.

So sollen die Halte in Hildesheim, Braunschweig – und zum Teil auch in Wolfsburg selbst entfallen. Weil auf der Weddeler Schleife, sobald der Baufortschritt so weit ist, dass sie wieder in Betrieb gehen kann, erst noch langsam gefahren werden muss, setzt der Fernverkehr erst wieder am Samstag, 26. August, ein. Soweit die Mitteilung der Bahn.

Ein konkretes Beispiel macht die Umleitung anschaulicher, wie es mit dem Fernverkehr in Zeiten der Sperrung der Weddeler Schleife aussieht: Wer wiederum am Dienstag, 20. Juni, um 8 Uhr von Braunschweig nach Berlin fahren möchte, steigt um 8.10 Uhr in den Expressbus nach Wolfsburg, hat am Hauptbahnhof elf Minuten Umsteigezeit, setzt sich um 9.06 Uhr in den ICE und ist um 10.25 Uhr in Berlin. Das bedeutet 2 Stunden und 15 Minuten Fahrtzeit statt der üblichen eineinhalb Stunden mit der Direktverbindung.

Wo finde ich Infos zum Schienenersatzverkehr währen der Sperrung der Weddeler Schleife?

Die elektronische Fahrplanauskunft des Enno und des VRB zeigt alle Fahrten der Schienenersatzbusse an. Infos zu den Verbindungen im Fernverkehr gibt es auf der Seite der Bahn.

Wird der Straßenverkehr durch die Sperrung der Weddeler Schleife beeinträchtigt?

Ja. In Klein Brunsrode bleibt die Ehmener Straße (Kreisstraße K 35) an der Eisenbahnüberführung voraussichtlich noch bis Donnerstag, 31. August gesperrt. Die Straßenbrücke über die Bahnstrecke auf dem Wirtschaftsweg Schacht II bei Ehmen bleibt bis voraussichtlich Ende September gesperrt.

Bis 30. April bleibt laut Bahn die Straßenbrücke der Kreisstraße 73 (Bahnhof-West) bei Ehmen-Mörse gesperrt. Die Brücke der Landesstraße L 321 (Wettmershagener Straße) bei Sülfeld ist dafür seit 2. Juni provisorisch freigegeben: So ist die Durchfahrt hier laut Bahn zunächst wieder möglich, solange die Landesstraße 292 (Calberlaher Straße) gesperrt ist.

Die Straßenbrücke über die Bahnstrecke auf dem Wirtschaftsweg Fauler Feldweg bei Sülfeld bleibt noch bis voraussichtlich Ende April 2024 gesperrt. Die Brücke der Landesstraße 292 (Calberlaher Straße) in Sülfeld bleibt bis voraussichtlich Ende September gesperrt.

Umleitungen sind ausgeschildert, betont die Bahn.

Warum ist die Sperrung der Weddeler Schleife notwendig?

Bisher habe man sich bei den Baurbeiten hin zu einer zweigleisigen Weddeler Schleife auf den südlichen Abschnitt der Strecke konzentriert, schreibt die Bahn in einer Mitteilung; jetzt knöpft man sich also den nördlichen Abschnitt vor. Dabei geht es jetzt vor allem darum, die Brücken über die Bahnstrecke zu erweitern, damit die beiden Gleise auch darunter passen.

In Sülfeld und Ehmen-Mörse (beides in Wolfsburg) werden dafür zwei Brücken komplett zurückgebaut. Die Sülfelder Brücke an der Calberlaher Straße steht schon bereit: Während der Sperrung wird die Straßenführung umgelegt. Bei Klein Brunsrode soll ein Wildtierdurchlass eingeschoben werden.

Ist das die letzte Sperrung der Weddeler Schleife?

Nein. Ein hoffentlich letztes Mal wird die Weddeler Schleife vom 10. Dezember bis Ende März 2024 gesperrt. Das teilte die Bahn schon im Februar mit.

Wann geht die zweigleisige Weddeler Schleife in Betrieb?

Wenn alles gut geht: Ende März 2024, gleich nach Abschluss der letzten Arbeiten. Ursprünglich war das Ende dieses Jahres als Starttermin avisiert worden; es war allerdings zu Verzögerungen gekommen. Laut Bahn lag das an der veränderten Markt-Lage aufgrund des Ukraine-Krieges, die zu Lieferschwierigkeiten und Engpässen bei dringend benötigten Baumaterialien geführt habe. Auch der Unfall eines Güterzugs bei Leiferde im November 2022 habe den Bauablauf verzögert.

