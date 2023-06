Zeugenaufruf der Polizei nach Meinersener Eis-Diebstahl

Meinersen. Das Angebot zur Güte der Ettenbütteler Milchburschen an die Täter blieb ungenutzt. Jetzt laufen Ermittlungen.

Der aufgebrochene Eisautomat der Ettenbütteler Milchburschen an der Sally-Perel-Schule mit kaputter Glasscheibe. (Archivfoto)

Sie hatten ihre Chance: Mutmaßlich junge Täter, die aus einem aufgebrochenen Automaten der Ettenbütteler Milchburschen am Schulzentrum Gajenberg Eisbecher stahlen und in die Oker warfen, haben das Gesprächsangebot der Betreiber bis Sonntag offenkundig verstreichen lassen.

Die Täter ließen gleich 85 Eisbecher mitgehen

Seit Montag ist nun die Polizei mit einem Zeugenaufruf als Teil der Ermittlungen am Zug. Sprecherin Marie-Charlott Seffer nannte Details. Demnach klaubten die Täter am 26. oder 27. Mai hinter der zerschlagenen Glastür des Automaten an der Sally-Perel-Schule 85 Eisbecher hervor. Den Gesamtschaden bezifferte sie auf 750 Euro. Immerhin ließen die Diebe die Geldkassette unberührt.

Die Eisbecher fanden Spaziergänger nordöstlich des Altenheims Ahnsen Tage später in der Oker schwimmend. Zwei Angler kescherten die Reste aus Wasser.

Zeugenruf: 05372/97850.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!