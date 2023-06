Uncool: Meinersener Eisautomat geplündert, Eis in Fluss gekippt

Was für ein dummer Streich: Mutmaßlich jugendliche Täter haben am Meinersener Schulzentrum Gajenberg einen Eisautomaten aufgebrochen. Der Sachverhalt ist verbürgt. Der Polizei Meinersen liegt eine Anzeige der betroffenen Ettenbütteler Firma Milchburschen von Claudius und Simon Müller vor. Laut Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen – der Schaden liegt bei etwa 750 Euro.

85 Eisbecher landen im Wasser – warum?

Laut Darstellung der Milchburschen in sozialen Netzwerken ist zumindest der Aufbruch ebenso klar wie unappetitlich. Ein Foto zeigt die eingeschlagene Scheibe des Eisautomaten, hinter der sich rund 85 Eisbecher befanden. Das Eis ist weg, das Geld dagegen noch im Münzspeicher des Geräts. „Der Automat ist trotzdem hinüber“, ärgern sich die Milchburschen. Auch Polizeisprecherin Seffer bestätigt das und ergänzt: „Es waren keine Profis, das erkennt man an der Vorgehensweise.“

Was die Sache aus Sicht der Milchburschen abstoßend macht, ist der Umgang der Jugendlichen mit dem Lebensmittel. Das leckere Eis aus eigener Herstellung landete Zeugen zufolge in der Oker, also im Fluss. Ein Spaziergänger und zwei Angler hatten das Eis einige Tage später nordöstlich des Altenheimes in Anhnsen entdeckt und herausgefischt. „Warum esst ihr das nicht wenigstens? Da steckt so viel Arbeit drin!“, betonen Claudius und Simon Müller. Zu dem Bauernhofeis verarbeiten sie die Milch von ihre eigenen Kühen.

Geschädigte räumen Chance zur Wiedergutmachung ein

Augenscheinlich gibt es mehrere Zeugen für das Geschehen in der Nacht zu vergangenem Sonnabend. Deswegen lassen sich Abläufe und Beteiligte ziemlich gut eingrenzen. Dennoch sind die Milchburschen laut Interneteintrag unter den Hashtags „ratlos“ und „traurig“ an einer gütlichen Einigung und Wiedergutmachung interessiert: „Wir geben euch die Chance, euch bei uns zu melden – ansonsten meldet sich die Polizei.“

Wer Hinweise zu der Tat und den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer (05372) 97850 in Verbindung zu setzen.

