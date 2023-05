Das Live am Harz Open-Air 2023 in Osterode

Am 11. und 12. August 2023 findet auf der Bleichestelle in Osterode das 2. Live am Harz Open-Air statt.

Am Freitag, 11. August, steigt zunächst die große Schlagerparty, gute Laune ist garantiert. Auf der Bühne werden Mickie Krause, Nino de Angelo, Eloy de Jong und Newcomerin Pia-Sophie für Partystimmung sorgen, moderiert wird der Abend von Michael Thürnau.

Am Samstag, 12. August, ist Wincent Weiss im Rahmen seiner Sommertour zu Gast. Begleitet wird er von Kamrad, der den Abend eröffnet. Einlass an beiden Tagen ist ab 17 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4 in Osterode, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline

0531/16606.