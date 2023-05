Der angeklagte damalige Leiter der Abgasreinigung (Bildmitte, unkenntlich) mit seinen zwei Anwälten in der Stadthalle Braunschweig, in der der Strafprozess gegen insgesamt vier VW-Manager stattfindet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, für den Abgas-Betrug bei VW verantwortlich zu sein. Konkret wird ihnen gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall sowie strafbare Werbung vorgeworfen. Darauf steht ein Strafmaß von bis zu zehn Jahren Haft.