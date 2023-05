Wolfsburg: Mega-Treffen der PS-Monster in der Autostadt

Wolfsburg. Das größte Treffen von Lamborghini-Besitzern fand am Mittellandkanal statt. Diablo, Aventador und Co ließen grüßen.

So viele Pferdestärken waren wohl schon lange nicht mehr in der Autostadt in Wolfsburg versammelt: Exakt 102 Modelle der italienischen Supersportwagen-Marke mit dem Stierim Logo waren am Wochenende auf dem Piazza-Vorplatz vorgefahren. Grund: Der International Lamborghini Owners Club (ILOC) hatte seine Mitglieder sowie die des Lamborghini Clubs Germany und Lamborghini Berlin, Lamborghini Stuttgart und Lamborghini Hamburg (Händler) zu einer Wochenendausfahrt eingeladen.

Plattgedrückte Nasen und PS-Geschichten

In diesem Rahmen machte die rasend schnelle PS-Karawane für mehrere Stunden am Mittellandkanal in Wolfsburg Halt. Laut ILOC-Präsident Andreas Kitzerow war es das größte Lamborghini-Treffen, das jemals auf deutschem Asphalt stattgefunden hat. Die Besucherinnen und Besucher des Themenparks bestaunten aktuelle Modelle wie den Huracan oder Urus, aber auch Klassiker wie den Aventador, Gallardo, Murcielago, Diablo oder den Countach mit den nach oben öffnenden Scherentüren. Die Autostadt hatte einen Lamborghini Miura von 1967 aus der eigenen Sammlung für die Veranstaltung vor dem ZeitHaus platziert. Die Boliden sorgten nicht nur bei den jungen Gästen für glänzende Augen und plattgedrückte Nasen. Außerdem konnten sie mit den Besitzerinnen und Besitzern über deren Sportwagen fachsimpeln und PS-Geschichten austauschen.

