Gastronomie in Wolfsburg Neuer Name: Früheres Café „Rizzos“ in Wolfsburg heißt „Pinocchio“

Pinocchio – so wird das neue Café heißen, welches Sedat Kurtulus und Giovanni Carboni im ehemaligen Rizzos Café in der Goethestraße 51 betreiben werden. Die beiden Geschäftsmänner hatten dazu aufgerufen, auf Instagram bis Ostersonntag, 9. April, Vorschläge zu unterbreiten.

„Wir sind total überrascht von der hohen Beteiligung, damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt das Duo. Insgesamt mehr als 11.000-mal wurde die Internet-Adresse aufgerufen, am Ende wurden 432 Vorschläge abgegeben. Die zehn eingängigsten und die am häufigsten genannten haben die beiden Gastronomen auf eine Liste genommen.

Darunter „Bella Ciao“, „Amici“, „La Dolce Vita“ und „Bacio“. Alleine 51 Nennungen entfielen auf „Goethe“ in Anlehnung an die gleichnamige Adresse. „Doch diesen Namen haben wir gestrichen, weil ja die Bedingung war, dass der Name etwas mit Italien zu tun hat“, erklären Kurtulus und Carboni.

Früheres Café „Rizzos“: Zahlreiche Vorschläge für neuen Namen

Etliche Prominente haben Ideen entwickelt – darunter Oberbürgermeister Dennis Weilmann, SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer, VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, Marcel Schäfer, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, und Jens Hofschröer, Stadtrat für Digitales und Wirtschaft. Das Rennen haben aber Celia Tortora und der erst 17-jährige Eliano Sebastiano Addamo gemacht. Weil beide den Namen „Pinocchio“ am gleichen Tag vorgeschlagen haben, und Kurtulus und Carboni nicht feststellen konnten, wer Erster war, teilen die Zwei sich den Gewinn: jeder erhält 250 Euro.

Lesen Sie auch zum Thema:





Umbau läuft: Neue Bar in Wolfsburg eröffnet im Mai

Was die Umbauarbeiten angeht, so liegen diese voll im Zeitplan. Kurtulus: „Der Sanitärbereich wurde mit dunklen Fliesen und in Beton-Optik neu gestaltet, für die weiblichen Gäste haben wir große Spiegel aufgehangen.“ Und Carboni ergänzt: „Die mediterranen Fliesen in hellem Braun liegen auch schon im Café-Bereich, die Wände wurden in Beton-Optik neu verspachtelt, die Decke weiß gestrichen und sehr viele neue Lampen installiert. Und diese Woche sollen die Holz-Regale hinter der Bar angeschraubt werden.“

So steht der Eröffnung am Freitag, 5. Mai, mit geladenen Gästen und ab Samstag, 6. Mai, dann für alle Wolfsburger nichts mehr im Wege. Für den „besten Kaffee in Wolfsburg und Umgebung“ wird dann der gelernte Barista Massimo Civale sorgen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!