Bundesweiter Streik bei der Bahn am Freitag

Mi., 19.04.2023, 10.24 Uhr

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Bahn an diesem Freitag aufgerufen. Demnach soll der Ausstand in der Zeit von 03.00 nachts Uhr bis 11.00 Uhr vormittags stattfinden. Ab Donnerstag wird auch an einigen deutschen Flughäfen gestreikt.

