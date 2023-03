Wolfsburg. Das ist doch mal eine gute Idee: Das Werksgelände am Mittellandkanal wird zum Schauplatz eines österlichen XXL-Versteckspiels.

Volkswagen/Wolfsburg Osterhase legt Extraschicht bei VW in Wolfsburg ein

Neun Tage, neun Eier, neun Verstecke – unter diesem Motto startet das Office Management von VW am 27. März ein österliches Such- und Gewinnspiel. Versteckt werden die Eier auf der Werksgelände – das ist groß, so dass die Suche wahrscheinlich ganz schön schwierig wird.

„Wenn es glitzert – zugreifen und gewinnen“

Wer eines der Eier findet und es aufschraubt, der darf sich über einen Gutschein freuen, für den es jeweils „spannende, schöne und sportliche Preise“ gibt, wie das Office Management verspricht. Die Aktion startet am Montag, 27. März, und endet am Donnerstag, 6. April. Die neun Eier werden zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Werksgelände versteckt. „Also, wenn es mal glitzert auf dem Weg zur Arbeit: nicht lange zögern – zugreifen und gewinnen!“, rät das Office Management.

