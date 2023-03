Wegen des neuerlichen Verdi-Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen an diesem Freitag 681 Flüge aus. Betroffen seien rund 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin mit.

Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel bezeichnete Dauer und Umfang der Arbeitsniederlegungen als unverhältnismäßig. Sie sprengten die Dimensionen eines Warnstreiks.