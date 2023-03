Die VW-Weltrangliste: Tiguan auf Platz 1, Golf auf Rang 7

Das weltweit meistverkaufte Modell der Marke Volkswagen ist der Tiguan. Der einstige Absatzkönig Golf rangiert hingegen mit rund 300.000 Einheiten nur noch auf Platz 7 der Bilanz für 2022. Die Elektroautos der Wolfsburger schafften es im Vorjahr noch nicht unter die Top ten der Absatzrangliste. Die Zahlen stehen im aktuell vorgelegten Geschäftsbericht des Konzerns.

Steigerungen auf unterschiedlichem Niveau

Der Tiguan konnte sein Ergebnis von 2021 im Vorjahr leicht steigern auf 604.536 Einheiten. 2021 waren es knapp 600.000 Autos gewesen. Auch der Gesamtabsatz der Golf-Klasse ist gestiegen: Von 267.000 (2021) auf knapp über 300.000 Fahrzeuge. Sie wurden alle in Wolfsburg gebaut. Wie viele der weltweit abgesetzten Tiguan-Einheiten am Mittellandkanal produziert wurden, lässt sich nicht sagen, weil der Geländewagen auch in anderen Werken montiert wird und VW keine präzisen Produktionszahlen herausgibt. Die weltweite Verschiebung der Kundenwünsche lässt sich am Absatz der beiden Modelle gut nachvollziehen. SUV und Geländewagen legen auf fast allen Märkten kontinuierlich zu, wohingegen die Kompaktklasse Marktanteile verliert. Der wie der Golf ebenfalls exklusiv in Wolfsburg produzierte Familien-Van Touran verlor im Vergleich zu 2021 weltweit an Absatz. Im Vorjahr wurden nur gut 27.000 Modelle verkauft.

ID.4 und 5 schaffen es noch nicht in die Top ten

Zwischen Spitzenreiter Tiguan und Golf platzierten sich die Modellgruppe Polo, Virtus, Nivus und Taigo (448.000), die Mittelklasse-Modelle Passat und Magotan (447.000), der Lavida (377.000), der T-Roc (322.000) sowie die Fahrzeuggruppe T-Cross, Taqua und Taigun (315.000). Die zweite Generation der batteriebetriebenen ID.-Familie von VW ist deutlich erfolgreicherals das Pioniermodell ID.3. Wie der Konzern bei seiner Bilanzpressekonferenz mitteilte, waren ID.4 und ID.5 (Platz 12 weltweit) die bestverkauften Stromer des Konzerns. 207.934 Einheiten dieser beiden Modelle wurden 2022 weltweit abgesetzt. Der in der Kompaktklasse angesiedelte ID.3 fand nur 83.432 Abnehmerinnen und Abnehmer (Rang 17).

Lesen Sie auch:

http://Textbaustein-Anmeldung_zum_VW-Newsletter{esc#237505543}[textmodule