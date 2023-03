VW-Werk: Spätschicht an der Golf-Linie 2 fällt aus

Das erste Quartal wird in der Golf-Fertigung weiterhin von Problemen bei der Halbleiterversorgung bestimmt. Die Spätschicht an der Montagelinie 2 entfällt weiterhin, die ML 3 arbeitet wieder in zwei Schichten. An beiden Golf-Linien gibt es seit dem Vorjahr keine Nachtschicht mehr.

Die meisten Beschäftigten gehen an andere Linien

Das Unternehmen schreibt zur neuen Fahrweise: „Von Montag, 6. März 2023 bis einschließlich Freitag, 17. März 2023, kommt es in der Golf-Fertigung für die ML 2, die Wagenfertigstellung und weitere angrenzende Bereiche anteilig zu einem Arbeitsausfall in der Spätschicht. Außerdem sind im Fertigungsbereich 1 der Karosseriebau und die Lackiererei sowie weitere angrenzende Bereiche in Spät- und Nachtschicht anteilig von Arbeitsausfall betroffen. Ausgenommen sind die Warmhaltebereiche sowie die zur Anlagenversorgung notwendige Instandhaltung. Die meisten Beschäftigten aus der Spätschicht unterstützen in diesem Zeitraum die anderen Montagelinien, einige gehen in Absprache in Kurzarbeit. Gleiches gilt für die fertigungsnahen Bereiche. Grund für die Anpassungen der Fahrweise ist die Halbleiterversorgung bei Komponenten, die etwa bei Getrieben und Motorsteuergeräten benötigt werden.“

