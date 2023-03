Fachkräftemangel Wegen Fachkräftemangel: So denkt Wolfenbüttel Pflegeberufe neu

Beschreibung anzeigen

Auch in der Pflege fehlen zahlreiche Hände, um den Alltag in Heimen oder Krankenhäusern zu meistern. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Neue Ausbildung, Kurse für Quereinsteiger und Dauerstellen: So ringen die Einrichtungen in Wolfenbüttel um Fachkräfte in der Pflege.