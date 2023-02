Wolfsburg. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Wie geht es den nach Wolfsburg Geflüchteten? Was wünschen sie sich, wo gibt es Probleme? Wie blickt die Stadt auf die Lage?

Krieg in der Ukraine Ukraine-Flüchtlinge in Wolfsburg: Das sagt die Stadt zur Lage

Etwa 2100 Ukrainer sind seit Ausbruch des Krieges vor einem Jahr nach Wolfsburg gekommen. Was wünschen sich die Geflüchteten? Wie sind sie untergebracht? Wie blickt die Stadt auf die Lage? Wie läuft die Integration in den Arbeitsmarkt? Wie viele Kinder gehen hier zur Schule?

Für Helfer aus der Flüchtlingsszene ist klar: Es brauche dringend eine Koordinierungsstelle für Sprache und Integration in der Stadt. Sprache sei der Schlüssel zu allem. Dort könnten auch niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Akteure vom Bildungsträger übers Jobcenter bis zur Tagesmutter könnten dort vertreten sein. Auch die Wirtschaftsförderung könnte sich engagieren. Der Fachkräftemangel sei doch riesig. Arbeit und Spracherwerb, das gehöre zusammen, das müsse gemeinsam betrachtet werden, so die Forderung.

Wartezeiten sind lang bei Sprach- und Integrationskursen

Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt. Sieben Sprachkurse ausschließlich für aus der Ukraine Geflüchtete habe die Volkshochschule bisher durchgeführt, heißt es zunächst. Aktuell laufe zudem ein Deutschkurs auf Sprachniveau B1 im Kinder- und Familienhaus Westhagen. Und die VHS habe Crashkurse in Ukrainisch für Ehrenamtliche eingerichtet. Bei Deutsch- und Integrationskursen sei die Nachfrage sehr hoch, alle Teilnehmerplätze seien belegt. Die Wartezeit betrage ein bis zwei Semester.

Die Stadt gewährleiste allen Menschen unterschiedlicher Nationen die gleichen Chancen, unterstreicht die Verwaltung mit Blick auf den Andrang bei den Kursen. Es gebe keine Bevorzugung einer bestimmten Gruppe Geflüchteter. Neben der VHS gebe es vier weitere Bildungsträger für Sprach- und Integrationskurse: Arbeit und Leben, Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW), Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA), Akademie Überlingen. Interessierte sollten sich bei diesen Bildungsträgern über mögliche Kursangebote informieren, rät die Stadt.

Mehr als 600 ukrainische Kinder gehen in Wolfsburg zur Schule

In der Stadtbibliothek würden sich Geflüchtete aus der Ukraine im Rahmen der Willkommensecke für Geflüchtete und des Bilderbuchkinos engagieren, fügt die Verwaltung weiterhin mit Blick auf die Integration von Geflüchteten an.

Wie läuft die Unterbringung in Wohnräume? Der überwiegende Anteil der Geflüchteten aus der Ukraine lebe in privatem Wohnraum, teilt die Stadt mit. „Dementsprechend sind momentan nur etwa 60 Geflüchtete aus der Ukraine in unseren kommunalen Flüchtlingsunterkünften untergebracht“, schildert Daniel Gruß von der städtischen Kommunikation.

Wie viele ukrainische Kinder und Jugendliche gehen in Wolfsburg zur Schule? Zum Stichtag 30. Januar 2023 haben 632 ukrainische Kinder und Jugendliche die Wolfsburger Schulen besucht. 258 die Grundschulen und 374 die weiterführenden Schulen.

Gibt es Konflikte mit Blick auf den Sonderstatus der aus der Ukraine Geflüchteten und anderen Flüchtlingen? Die Stadt hierzu: „Da sich ukrainische Geflüchtete gerade aufgrund ihres Sonderstatus’ meist nur sehr kurz in unseren Unterkünften aufhalten, kommt es mit anderen Asylsuchende nur zu wenig Berührungspunkten und daher nicht zu Konflikten. Damit dies so bleibt, ist es umso wichtiger, auch allen weiteren Asylsuchenden mit Bleibeperspektive schnellere Zugänge zu Arbeit, Wohnen und Sprache zu gewährleisten, zumal unsere Wirtschaft dringend auf Mitarbeitende angewiesen ist.“

Stehen in Wolfsburg insgesamt genug Freiwillige, Ehrenamtliche zur Verfügung, die bei der Integration von (ukrainischen) Flüchtlingen helfen?

Beispiel für die große Hilfswelle, die in Wolfsburg nach Beginn des Ukraine-Krieges einsetzte. In der DRK-Halle an der Borsigstraße wurden Hilfsgüter für Flüchtlinge gesammelt. Foto: Dieter Kalm / DRK Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat eine große Welle der Hilfsbereitschaft auf breiter Basis und in vielfältiger Weise erlebt und erlebt sie noch heute. Freiwillige und Ehrenamtliche unterstützen an den unterschiedlichsten Stellen, sowohl privat als Einzelpersonen, aber auch in nachbarschaftlichen Initiativen, in Vereinen oder bei der Flüchtlingshilfe Wolfsburg.“ Dies erklärt die Verwaltung hierzu.

Zurück zur Forderung nach einer Koordinierungsstelle für Sprache und Integration. Sozialdezernentin Monika Müller sieht insgesamt eine nur schleppende Integration ukrainischer Arbeitskräfte in den hiesigen Markt. Einer der Gründe sei die fehlende Anerkennung von Abschlüssen und eben die mangelnden Sprachkenntnisse. „Bei manchem ist der Bund gefordert, aber gerade bei der Integration vor Ort könnte eine offizielle Koordinierungsstelle viel leisten.“ Die Ukrainer, die unter das SGB II fielen, seien ausdrücklich aufgefordert, Geld hinzuzuverdienen. Und die Akteure für eine Koordinierungsstelle Sprache und Integration seien ohnehin vorhanden, man müsse sie nur zusammenfassen, erklärt Sozialdezernentin Müller.

Eine solche Stelle richte sich selbstredend nicht nur an die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern auch an alle anderen aus Syrien, Irak, Afghanistan und weiteren Ländern. Monika Müller: „Das ist alles keine Momentaufnahme, sondern eine langfristige Aufgabe.“ Der Zustrom an Flüchtlingen werde voraussichtlich noch lange andauern.

