Digitale Auto-Zulassungen sollen einfacher werden

Auto-Zulassungen über das Internet sollen einfacher werden. Das Bundeskabinett beschloss dazu eine Verordnung von Verkehrsminister Volker Wissing. „Ab September heißt es: Digital zulassen und sofort losfahren“, sagte der FDP-Politiker.

So soll es künftig möglich sein, ein Fahrzeug unmittelbar nach einer digitalen Neuzulassung mit dem digitalen Bescheid als Nachweis zu nutzen. Man braucht also nicht mehr das Übersenden der Fahrzeugdokumente und Plaketten abzuwarten und darf bis zu zehn Tage ohne sie fahren, wie das Ministerium erklärte. Ein Nummernschild muss aber am Wagen sein.

Die Verordnung, die auch Neuregelungen für digitale Zulassungen für Autohäuser und Zulassungsdienstleister vorsieht, soll am 1. September in Kraft treten. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Für die Umsetzung der Verordnung sind dann die Länder zuständig. Digitale Zulassungen sind bereits über bestimmte Portale möglich. Zu den Voraussetzungen gehört laut Ministerium unter anderem ein neuer elektronischer Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion.