Pelletspreise aktuell am 14. Februar: Preis je Tonne heute

Berlin. Auch Pellets sind in der Energiekrise deutlich teurer geworden. Die aktuellen Pelletspreise von heute (14. Februar) finden SIe hier.

Als eine nachhaltige Alternative zu fossilen Energieträgern erfreuen sich Pellets als Brennstoff für Heizungen und Kamine immer größerer Beliebtheit. Sie werden aus Abfallprodukten der Holzindustrie hergestellt und gelten somit als umweltfreundlich. Doch als 2022 die Energiepreise in die Höhe schnellten, wurden auch Pellets deutlich teurer. Wie hat sich der Preis weiter entwickelt? Die aktuellen Pelletspreise von heute, 14. Februar, finden Sie hier.

Viele weitere Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise und den Prognosen für 2023 haben wir in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Pelletspreise aktuell: Der Preis für eine Tonne Pellets heute am 14. Februar

Im Gegensatz zu Gas – das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen – werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Energiepreise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets aus Laub – Das müssen Sie zur Holz-Alternative wissen

Datum Pelletspreise pro Tonne Pelletspreise vom 9. Februar 408,38 Euro Pelletspreise vom 10. Februar 407,96 Euro Pelletspreise vom 12. Februar 405,53 Euro Pelletspreise vom 13. Februar 404,76 Euro Pelletspreise vom 14. Februar 403,35 Euro

Die durchschnittlichen Pelletspreise in Deutschland nähern sich immer weiter an die Grenze von 400 Euro an. Innerhalb von nur fünf Tagen ist der Preis pro Tonne zuletzt um rund fünf Euro gefallen. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, dürfte eine Tonne bald für weniger als 400 Euro erhältlich sein. Langfristig geht Martin Bentele vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) im Gespräch mit unserer Redaktion 2023 allerdings davon aus, dass sich die Pelletspreise zwischen 400 und 500 Euro je Tonne einpendeln werden.

Pelletspreise: Entwicklung 2023 – Experte gibt Einschätzung und Prognose für Pelletkunden

