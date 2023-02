Wetterwarnung: Sturmlage braut sich über Wolfsburg zusammen

Stürmisches Wetter mit reichlich Regen: Über Wolfsburg zieht heute wieder stürmisches Wetter hinweg, über Mittag soll’s heftig wehen. Bei milden Temperaturen mitten im Winter hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Wolfsburg für den heutigen Freitag eine Amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben.

Deutscher Wetterdienst warnt in Wolfsburg vor Sturmböen

Für die Zeit von 9 bis 18 Uhr warnt der DWD für Wolfsburg: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden.“ Erwartet werden Windstärken von 8 bis 9.

Sogar Orkanböen erwartet der Wetterdienst heute im Harz auf dem Brocken. Auch in der Nacht lässt der Wind in Wolfsburg nur wenig nach. Am Samstag beruhigt sich das Wetter dann, bevor am Sonntag wieder mit Böen bei Windstärken bis 7 gerechnet werden muss.

Die Wetterprofis empfehlen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, warnt der Wetterdienst. Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Also am besten auch lose Gegenstände im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon befestigen oder hineinholen.

