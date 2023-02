Happy End: Kater Lio zieht aus dem Tierheim Wolfsburg aus

Wolfsburg. Schmusekater Lio hat im Dezember nach einer Pflegestelle gesucht und ist in Wolfsburg daraufhin zu einem kleinen Internetstar geworden.

Lio hat einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich, teilt das Tierheim Wolfsburg mit. „Unser kleiner Plüsch-Po kam völlig verwahrlost im Januar 2022 im Tierheim an. Er hatte Flöhe, ganz schlimme Zähne, die alle gezogen werden mussten und war verfilzt und ungepflegt. Außerdem litt er unter Durchfall, und das ist bis heute so“, berichtete das Mitarbeiter-Team im Dezember.

Doch es ging es dem Kater zwischenzeitlich besser. „Er sieht im Moment super aus, fühlt sich wie ein junger Gott, er nimmt stetig zu, sein Fell explodiert, und er hat Appetit und ist sehr lustig“, berichtete das Team im Dezember.

Kater berührt Wolfsburger

Im Dezember haben mehrere tausend User den Artikel über den spielfreudigen Kater gelesen, der fast ein Jahr im Tierheim Wolfsburg verbrachte. Mittlerweile gibt es die freudige Nachricht: "Lio ist in einer Pflegestelle", berichtet Tierpflegerin Melanie Puschmann auf Anfrage. Die Vermittlung habe sich fast zeitgleich mit der Berichterstattung ergeben. Schon vor Weihnachten durfte Lio das Tierheim in Sülfeld verlassen. Zunächst auf Probe: In seinem neuen Zuhause lebten schon andere Katzen, nicht immer stimmt da die Chemie. Doch bis jetzt soll es gut laufen zwischen den alten Mitbewohnern und dem Neuzugang mit dem schönen Fell.

Im Dezember hieß es zur Haltung des Katers: Eine enge Zusammenarbeit mit den Tierpflegern und Tierärzten wäre wichtig, damit es ihm weiterhin gut geht. Lio spielt sehr gern: Er jage am liebsten Spielzeug hinterher oder „töte“ Katzenangeln mit Federn. Er sei ein wirklicher Schmusekater und liebe es, gestreichelt und gekrault zu werden.

Das Tierheim-Team ist unter Telefon (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.