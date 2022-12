Wolfsburg 1945: Bei VW hungern Belegschaft und Dienstpferde

Wolfsburg. Nach 1945 aufersteht die Produktion in Wolfsburg in Not und Mangel. Wichtige Arbeiten werden damals noch mit Pferden erledigt.

In den Nachkriegsjahren sind Pferde noch unerlässliche Helfe auf dem großen Werksgelände von VW in Wolfsburg. Das Foto entstand 1949 bei der Getreideernte an der Südstraße.

Heute klagt man bei Volkswagen über fehlende Halbleiter, was sich vor allem auf die Produktion in Wolfsburg auswirkt. Mit Mangel kannte man sich am Mittellandkanal aber schon vor 77 Jahren aus. Kurz nach Kriegsende wird zwar schon wieder im Werk gearbeitet. Aber es fehlt nicht nur an Rohstoffen und Materialien. Die Menschen hungern und sind erschöpft. Doch nicht nur sie.

Von Mörse in die Gärtnerei der Riesenfabrik

Im April 1945 beginnt mit der Besetzung des Volkswagenwerks durch amerikanische Truppen der Umbau vom Rüstungsbetrieb zu einem zivilen Automobilunternehmen. Jedoch erschweren in den ersten Nachkriegsjahren Rohstoff- und Materialknappheit sowie Mangelernährung und Erschöpfung der Mitarbeiter den Aufbau erheblich. Dabei leiden nicht nur die Menschen, auch die damals werkseigenen Pferde sind betroffen, wie Volkswagen Historyin einem Rückblick berichtet. Während des Kriegs waren die Tiere zeitweise auf den Gütern in Wolfsburg und Mörse untergebracht. Im Sommer 1945 beschließen die Herren der Werkleitung und Gärtnerei, die Pferde nach und nach auf das Werksgelände zurückzuholen. Zwischen Juli und September werden folglich fünf Pferde in der Gärtnerei des Volkswagenwerks untergebracht. Zuvor, bereits im Herbst 1944, hatte die Werkleitung festgelegt, dass die Futterversorgung aller werkseigenen Pferde vom Gut Wolfsburg übernommen werden solle.

Das verwüstete Werksgelände wird mit Pferden aufgeräumt

Aufgrund schlechter Ernteerträge gibt es aber immer wieder Probleme bei der Versorgung der Tiere, denn die zu der Zeit als Pferdefutter üblichen Häcksel blieben immer öfter aus. Herr Hasse, der die Pferde betreut, schreibt einen entsprechenden Bericht an die Werkleitung: „Dass dieser Zustand auf die Dauer untragbar ist, ist wohl verständlich, denn dass wir in der Gärtnerei fünf Pferde beschäftigen, und wie die Versorgung ist, darüber habe ich Herrn Direktor Brörmann berichtet. Die fünf Pferde sind voll im Einsatz zum Aufräumen des verwüsteten Werksgeländes. Werksauftrag Nr. 2703 (Südseite). Seit Anfang November ist die Versorgung der Pferde schlecht, so dass ich über mehrere Tage keine Häcksel für meine Pferde bekam, ich habe sozusagen gebettelt.“ Da die auf den Gütern untergebrachten Pferde versorgt werden, ist das Unverständnis groß, warum die Pferde der Gärtnerei kein Futter bekommen. Herr Hasse bittet die Werkleitung darauf hinzuwirken, dass die Pferde pünktlich und ausreichend mit Futter versorgt werden.

