Ex-Tatort-Kommissar liest im Braunschweiger Dom

Braunschweig. Boris Aljinović springt am kommenden Dienstag bei der musikalischen Lesung für Hanns Zischler ein. Der Erlös ist für die neue Chororgel gedacht.

Der Schauspieler Boris Aljinović kommt am Dienstag in den Braunschweiger Dom. Er springt für den erkrankten Kollegen Hanns Zischler ein.

Programmänderung bei der Benefizveranstaltung für die geplante neue Chororgel im Braunschweiger Dom: Da der Schauspieler Hanns Zischler erkrankt ist, springt laut Kantor Witold Dulski am kommenden Dienstag, 29. November, zur Lesung dessen Kollege Boris Aljinović ein. Der 55-Jährige liest heitere und besinnliche adventliche Geschichten von Marie Luise Kaschnitz, Dylan Thomas und Bertolt Brecht. Die Jugendkantorei der Domsingschule unter Leitung von Kantorin Elke Lindemann und das Blechbläserensemble am Dom unter Leitung von Kantor Dulski musizieren Weihnachtliches. Beginn ist um 20 Uhr.

Boris Aljinović ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur und Hörspiel- sowie Hörbuchsprecher. Einem breiten Publikum wurde er als Berliner Tatort-Kommissar Felix Stark bekannt, den er zwischen 2001 und 2014 verkörperte.

Für die Zwillingsorgel fehlen noch 130.000 Euro

Wie ausführlich berichtet, soll der Dom eine zusätzliche Zwillingsorgel für die Chormusik erhalten. Seit Jahren werden Spenden gesammelt. Die Instrumente könnten schon im Herbst 2023 erklingen, zur vollen Klangfülle fehlen noch rund 130.000 Euro.

Die Zwillingsorgel soll in der Vierung des Domes stehen. Jeweils ein Orgelwerk im Nord- und im Südschiff werden so ausgestattet, dass sie die Kinder von der Kinder- bis zur Jugendkantorei, Domchor, Vokalensemble, Blechbläserensemble und natürlich die Gemeinde bei den Gottesdiensten im Hohen Chor optimal begleiten können. Die Register der Orgel orientieren sich an englischen Kathedralorgeln, da England über eine 400 Jahre alte Chortradition verfügt.

Tickets gibt es direkt im Dom und online unter www.braunschweigerdom.de.

