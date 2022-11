Hintergrund: Evangelische Frauenhilfe

Gegründet wurde die Evangelische Frauenhilfe im Jahr 1899 unter dem Protektorat von Kaiserin Auguste Victoria, der Ehefrau von Wilhelm II. Sie entwickelte sich schnell zu einer Bewegung, die sich über ganz Deutschland ausbreitete. Zu dieser Zeit war diese Hilfe in allen Lebenslagen besonders für notleidende Frauen wichtig.

Im Braunschweiger Land entstand die erste im Jahr 1907 in Jerxheim.

In Wieda entstand die Gruppe im Jahr 1946. Pastor Rudolf Kleinert gründet mit sieben Frauen die Gruppe.

Zu ihren ersten Aufgaben gehörten unter anderem Hilfen für Flüchtlinge und Heimkehrer, Zusammenstellung von Hilfspaketen für Flüchtlingsauffanglager in Berlin und Lebensmittelpaketen für die Altenspeisung. Aber auch Listen wurden erstellt für die Möglichkeiten der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Privathaushalten, aber auch die Vorbereitung von Weltgebetstagen.

Die Leiterinnen der Ev. Frauenhilfe in Wieda waren in der Vergangenheit Charlotte Kamphenkel, Berta Rudolph, Maria Müller, Frau Bertz, Magdalena Hornschuh, Ingeborg Habeck und Herta Jödecke. Seit dem Jahr 2006 haben Helga Nebelung und Margot Imhof inne. Beiden zur Seite stehen Kassenführerin Peggy Gresing und die Frau für alle Fälle: Susanne Pfeiffer.

Die ev. Frauenhilfe in Wieda trifft sich aktuell immer am letzten Dienstag in einem Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeinderaum der Lutherkirche. Für Hin- und Rückfahrt kann der Kirchenbus genutzt werden, neue Mitglieder sind immer willkommen.