Der Songtext zu Alfred Behlau – „Schau in den Spiegel“:

Du bist so schön.

Ich kann es seh‘n,

auch wenn das Andere nicht versteh‘n. Schau in den Spiegel in dein Gesicht, sonst glaubst du mir nicht.

Ja, du bist du - das kann man seh‘n.

Du gehst in‘s Bett,

doch schläfst nicht ein.

Du schließt die Augen,

schaust in dich hinein.

Wenn du dann um dein Morgen bangst - hab‘ keine Angst.

Vieles ist rund, was eckig erscheint.

So hab‘ ich‘s gemeint.

Schau in den Spiegel in dein Gesicht, sonst glaubst du mir nicht.

Du schaust mich an und erzählst,

was dich glücklich macht,

womit du dich quälst.

Du leuchtest plötzlich wie ein Stern. Das seh‘ ich so gern.

Und ich fang‘ an dich zu versteh‘n.

Das finde ich schön.

Schönheit ist Glück

und glücklich ist schön.

Das kann man in deinen Augen seh‘n. Kleine sind groß

und Große sind klein -

so soll es sein.

Mutig, wer lebt,

denn Leben heißt Mut.

Das finde ich gut.

Schau in den Spiegel in dein Gesicht, sonst glaubst du mir nicht.