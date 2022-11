Aktionärsverband erwägt, Hamburg aus VW-Aufsichtsrat zu klagen

Wolfsburg. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) erwägt, die neue niedersächsische Kultusministerin Julia Hamburg (Bündnis90/Die Grünen) aus dem VW-Aufsichtsrat zu klagen. Das sagte DSW-Präsident Ulrich Hocker der Neuen Osnabrücker-Zeitung (NOZ). Der Verband hält sie demnach für eine „offensichtliche Fehlbesetzung“. Hocker erklärte, dass er „sehr gute Erfolgsaussichten“ vor Gericht sehe. Bereits Anfang der 1990er Jahre hatte die DSW den damaligen schleswig-holsteinischen Energieminister Günther Jansen (SPD) aus einem Aufsichtsrat geklagt. Das Oberlandesgericht Hamburg stellte damals fest, dass Jansen als Atomkraftgegner einen „unauflöslichen Interessenskonflikt“ mit den „Hamburger Electricitätswerken“ habe.

Bei Hamburg und VW sieht die DSW den Fall ähnlich gelagert. „Aber wie soll Frau Hamburg als bekennende Radfahrerin ohne entsprechende berufliche Qualifikation und ohne Auto die Transformation eines Weltkonzerns als Aufsichtsrätin kritisch begleiten?“, so Hocke zur NOZ. Hamburg besitzt nach eigener Aussage kein Auto. Ihre Ernennung war von Anfang an umstritten. Bisher vertrat der Wirtschaftsminister das Land in dem Gremium. Eine Kultusministerin ist ein Novum.