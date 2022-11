Westermann verbannt Plastikfolie aus Verpackungen

Braunschweig. Die Westermann-Gruppe will künftig auf Plastik als Stopfmaterial in Verpackungen verzichten. Das berichtet der Braunschweiger Lehrmittelhersteller in einer Mitteilung. Den Weg dahin sollen zwei neue Maschinen bereiten, die die Logistiktochter der Verlagsgruppe, die VSB-Verlagsservice Braunschweig, in Betrieb genommen hat. Die insgesamt zwei Millionen Euro teuren Maschinen sollen statt der bisherigen Schrumpffolie aus Plastik Recyclingpapier als Füllmaterial nutzen. So falle auch das energieintensive Schrumpfen der Folie weg.

Mit den neuen Produktionsstraßen soll außerdem das Transportvolumen der Pakete verkleinert werden. Die Kartonaufrichter falteten die Verpackungen auf die kleinstmögliche Größe, bevor sie verschickt würden. So könnte mehr Ware pro Fahrt verschickt werden. „VSB ist jetzt gut gerüstet für die nächsten Auslastungsspitzen“, erklärte Martin Arnold, Geschäftsführer des Logistikunternehmens. Perspektivisch soll das Packen von Hand bei der VSB laut Arnold vollständig wegfallen. Stattdessen würden Roboterarme Packstücke mit Füllmaterial stopfen.

VSB betreut nach eigenen Abgaben die Logistik der Westermann-Verlage und 40 weiterer Verlags- und Online-Handels-Partner. red