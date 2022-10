Nach den Bränden: Wie geht es weiter mit dem Wald in Brandenburg?

Do., 27.10.2022, 08.23 Uhr

Nach einem verheerenden Waldbrand in der Nähe von Beelitz in Brandenburg im Sommer stehen viele Bäume zwar noch, doch aus ihnen werden keine Blätter mehr sprießen. Auf der Fläche eines länger zurückliegenden Waldbrandes wachsen inzwischen aber wieder Bäume - nur sind es jetzt andere Sorten. Für Förster Martin Schmitt ist der Waldumbau eine Generationenaufgabe. IMAGES AND SOUNDBITES

