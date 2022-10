Pelletspreise heute am 19. Oktober: Der Preis für 1 Tonne Pellets

Energiekosten Pelletspreise aktuell: So viel kostet 1 Tonne am 19. Oktober

Lebensmittel, Kraftstoffe und seit einigen Wochen sind es auch noch die Heizkosten, für die die Verbraucher in Deutschland tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Hauptursache für die teuren Preise ist die Energiekrise – eng verbunden mit dem Krieg in der Ukraine. In vielen Haushalten machen sich die Bürger daher über Energiesparmöglichkeiten und Alternativen zu Heizöl und Gas Gedanken, um ihren Verbrauch und die Kosten zu senken. Doch wie die Entwicklung der Pelletspreise und die Prognosen zeigen, sind auch Alternativen nicht mehr unbedingt günstig.

Pelletspreise heute: Der aktuelle Preis vom 19. Oktober

Im Gegensatz zu Gas, das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen, werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Preise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24".

Den zweiten Tag infolge liegt der Pelletspreis in Deutschland unter der Marke von 710 Euro pro Tonne. In der letzten Woche hatte der Preis zum Teil noch über 712 Euro und am 13. Oktober sogar über 719 Euro gelegen. Wer beim Preis pro Tonne zusätzlich ein wenig sparen will, kann mithilfe von Online-Tools die Pelletspreise in Wohnortnähe vergleichen. Wirklich bedeutende Unterschiede beim Pelletspreis zeigen sich aber im langfristigen Vergleich – ein Überblick:

Vor einem Monat lag der Preis für eine Tonne Pellets bei 795,14 Euro.

Vor sechs Monaten betrugen die Pelletspreise pro Tonne noch 353,36 Euro.

Im Oktober 2020 konnte man eine Tonne Pellets für 225,42 Euro kaufen.

Pelletspreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Auswirkungen auf die Pelletspreise hat nicht nur, wann man kauft, sondern auch wo. Je nach Bundesland und Region gibt es zum Teil deutliche Unterschiede. Dies liegt unter anderem daran, wie viel Holz in der Region verarbeitet wird und wie viele Reste dabei anfallen. Die Preise in unserer Tabelle basieren auf den Angaben von "energienutzer.de" (Stand, Oktober 2022)

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne im Oktober Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 804,45 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 767,01 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 745,95 Euro

Genau wie im September sind auch im Oktober die Pellets in Norddeutschland am teuersten. Vergleichsweise günstig heizt man mit Pellets in Süddeutschland, wo die Tonne mit im Schnitt 745,95 Euro rund 58 Euro günstiger ist, als im Norden. Trotz der Preisdifferenzen sind die Pelletspreise in Deutschland jedoch niedriger als die Kosten für Gas oder Öl. Im Gegenzug dazu ist aber die Anschaffung einer Pelletheizung teurer:

Im Vergleich zu Gas- oder Öl-Heizungen kostet die Pelletheizung rund doppelt so viel. Bedenken sollte man dabei auch, dass eine Pelletheizung schlecht für Klima, Wald und Gesundheit sein kann und somit nicht zwingend die klimafreundliche Alternative zur Öl- oder Gasheizung ist. Die Pelletspreise in beiden Tabellen stammen von den Vergleichsportalen "Heizpellets24" und "energienutzer.de" und weichen zum Teil voneinander ab. Das ist auch auf die Vielzahl der Anbieter in Deutschland zurückzuführen, weshalb es auch schwierig ist, einen einheitlichen Durchschnittspreis zu nennen.

