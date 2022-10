Dezentrale Dienstleistungen der Postbank

Folgende Möglichkeiten der Beratung ohne Online-Service oder Filiale vor Ort bietet die Postbank an:

Beratung zu Bankprodukten: Kostenlos, telefonisch durch den Direkt-Service, zu Hause durch die Beraterinnen und Berater der Postbank-Finanzberatung

Überweisungen und sonstige Aufträge: Kostenloses Telefonbanking, mit handschriftlich ausgefülltem Auftrag und Giro-Briefumschlag per Post

Kontoauszüge und Finanzstatus: Kostenlose Kontostandsabfrage im Telefonbanking, Finanzstatus täglich oder wöchentlich oder vierzehntägig oder monatlich per Post nach Hause (kostenpflichtig)

Bargeldversorgung: In allen Partnerfilialen der Deutschen Post, die Leistungen der Postbank anbieten (kostenlos), an den Geldautomaten der Cash Group (Deutsche Bank, Postbank, Norisbank, Commerzbank, Unicredit Bank), an Shell-Tankstellen und speziell gekennzeichneten Geldautomaten von Cardpoint (kostenlos), in vielen Lebensmittelmärkten (u.a. Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Edeka) und Drogeriemärkten (u.a. Rossmann und dm). Dort kann man sich beim Einkauf mit der Girokarte Bargeld bis zu 200 Euro pro Einkauf auszahlen lassen.