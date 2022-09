Region Osterode: Energie-Einsparmaßnahmen in den Kommunen

Die Maßnahmen, die sich aus den gesetzlichen Vorgaben zum Energiesparen ergeben, sind in den Städten des Altkreises Osterode deckungsgleich. Jede Kommune macht sich zudem zusätzliche Gedanken.

Die Straßenbeleuchtung in Bad Lauterberg ist bereits vor Jahren modernisiert worden. Allerdings soll der Energieversorger nun prüfen, ob es möglich ist, dass nur noch jede zweite bis dritte Straßenlaterne in der Stadt leuchtet, ein Vorhaben, das in Osterode aus rechtlichen Gründen bereits verworfen wurde. Außerdem überlege man, die Beleuchtung im Kurpark und den Brunnen im kleinen Kurpark abzustellen.

In Herzberg gedenkt die Verwaltung laut Daniel Großmann vom Fachbereich III in Immobilien und Liegenschaften die Heizungsanlagen im Sommer abzuschalten. Dort, wo es möglich ist, sollen die Heizkörper sogar im Herbst kalt bleiben. Die Heizintervalle werden auf ein notwendiges Minimum angepasst. Außerdem befragt die Verwaltung die Verantwortlichen und Betreuer ihrer Liegenschaften, ob sie selbst Vorschläge haben, wie man in ihrem Bereich Energie sparen kann. Wo möglich, sollen Untertischgeräte eingebaut, beziehungsweise ausgetauscht werden, um warmes Wasser energiesparender vorbereiten zu können. Außerdem wollen die Herzberger schonmal prüfen, ob man nachts die Straßenbeleuchtung abschalten könnte.

Für Bad Sachsa regt die Verwaltung an, dass die Lichterketten in Marktstraße und Schulstraße wegfallen und statt der sonst üblichen acht Weihnachtsbäume in der Stadt nur drei aufgestellt werden. Zudem soll die Kreiselbeleuchtung wegfallen, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wollen auf Fensterbeleuchtung in ihren Büros verzichten.

Den Ortsteilen soll jeweils ein Weihnachtsbaum angeboten werden. Die jeweiligen Ortsräte sollen entscheiden, ob sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen. Ansonsten schreitet der Energiesparplan laut Verwaltung langsamer voran als gewünscht.

Folgende Vorschläge hat die Gemeindeverwaltung in Walkenried ausgearbeitet: Heizungen sollen regelmäßig geprüft werden und gegebenenfalls besser eingestellt und die Rohre besser gedämmt werden. Prüfen will man die Betriebszeit von Heizungsanlagen. Gegebenenfalls sollen die Anlagen nachts und am Wochenende heruntergefahren werden. Eine allgemeingültige Temperaturvorgabe ist nicht geplant.

Räume, in denen sich keine Personen aufhalten, sollen gar nicht mehr geheizt werden.