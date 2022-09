Hot oder Schrott? Porsche bietet das Zelt fürs Dach an

Wer einen Porsche fährt, der ist eher kein Freund des Schneckentempos. Das heißt aber nicht, dass die Fans der Stuttgarter Sportwagen-Schmiede die Vorzüge eines allzeit verfügbaren Schneckenhauses verachten würden. Und deshalb bietet die Volkswagen-Konzerntochter jetzt ein mobiles Zweipersonenzelt für knapp 5000 Euro für romantisch-abenteuerlustige Kundinnen und Kunden an. Montieren lässt sich die Hartschalen-Konstruktion auf dem Basisträger der Dachtransportsysteme von 911, Macan, Cayenne, Panamera und Taycan mit und ohne Dachreling. Porsche und Campen? Da wird sich mancher fragen: Ist das nun hot oder einfach nur Schrott?

„Schlafen in bestern Aussichtslage“

„Die Faszination Sportwagen hautnah erleben: Das ermöglicht nun das neue Dachzelt von Porsche Tequipment auch im Outdoor-Bereich. Mit dem praktischen Abenteuer-Angebot verwandelt sich der Sportwagen in ein Hotelzimmer für Naturliebhaber. Untergebracht ist es in einem exklusiven Hardcase, das im Entwicklungszentrum Weissach konzipiert und im Studio F.A. Porsche in Zell am See mitentworfen wurde“, schreibt Porsche dazu. Der neutrale Beobachter muss sein Bild des Porschefahrers also revidieren. Landläufig gilt ja die Einschätzung, dass Besitzer der teuren Sportwagen sich auch ansonsten alle Annehmlichkeiten des Lebens und Reisens locker erlauben können. Doch bei Porsche wird die lückenlose Rundumbetreuung der Kundschaft groß geschrieben. Und dazu zählt eben auch die Option, die Tagestour ganz spontan mitten in der Natur ausklingen zu lassen. „Schlafen in bester Aussichtslage also – zumal zwei Seiten- und ein Dachfenster serienmäßig sind“, textet das Unternehmen. Und Platz für eine Flasche Champagner wird sich auch noch finden. Denn auch beim wilden Campen sollte es standesgemäß zugehen. Lieferbar ist das Dachzelt übrigens ab November. Da wird Camping auf dem Autodach dann zunächst eher etwas für abgehärtete Naturen.

