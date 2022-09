Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGoe), Bif und „Adelante!“

Die Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGoe) – eine Tochter der Stadt Göttingen – kümmert sich um die aktive Arbeits- und Beschäftigungspolitik in Südniedersachsen. Als „kommunale Anstalt öffentlichen Rechts“ (kAöR) übernimmt sie kommunale Aufgaben im Auftrag der Stadt Göttingen und im Interesse ihrer Kunden. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Beratung, Qualifizierung sowie Ausbildungs- und Arbeitsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Weitere Schwerpunkte sind Schulpflichterfüllung, Beratung und Coaching für Studienabbrecher, Hochschulabsolventen und Menschen mit schweren Beeinträchtigungen sowie Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für Langzeitarbeitslose. Des Weiteren gehört die Beratung und Förderung von Existenzgründungen zu ihren Tätigkeiten und sie setzt europäische Programme zur Arbeitsmarktintegration um.

Das Bildungszentrum für Zugewanderte(Bif) bildet die zentrale Anlaufstelle für diejenigen, die Deutsch lernen und sich arbeitsmarktorientiert qualifizieren möchten. Nach einem Sprachkurs werden die Teilnehmer entsprechend ihrer individuellen Berufserfahrung, Fähigkeiten und Deutschkenntnisse in speziellen Modulen intensiv auf den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorbereitet und anschließend in Praktikum, Ausbildung oder Arbeit vermittelt. Arbeitgeber, die Zugewanderten in ihrem Unternehmen eine Perspektive bieten möchten, berät und unterstützt die BFGoe in allen praktischen und rechtlichen Fragen der Integration. Informationen über das Angebot sind unter Telefon 0551/400-3600 erhältlich.

Das Adelante!-Projekt richtet sich an junge Erwachsene mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung aus dem EU-Ausland. Sie durchlaufen eine 12-monatige Qualifizierung (plus zwei Monate betrieblicher Erprobung), in Betrieben und Kindertagesstätten in Südniedersachsen. Dabei werden ihre vorhandenen Kenntnisse an den deutschen Arbeitsmarkt angepasst. Teilnehmen können Unternehmen und Kindertagesstätten in Südniedersachsen. Ziel des Projekts ist die volle Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses in Deutschland im jeweiligen Referenzberuf (aktuell junge Erwachsene aus Spanien) sowie die Gewinnung von Fachkräften für den südniedersächsischen Arbeitsmarkt.