Das macht die Göttinger Kreisstraßenmeisterei in Osterode

Die Kreisstraßenmeisterei beschäftigt sich mit den Kreisstraßen und Radwegen, Fahrbahndecken, Gräben und Gossen und setzt Brücken instand. Die Mitarbeiter mähen Böschungen und Seitenflächen, nehmen Grün- und Baumpflegearbeiten vor und reinigen Durchlässe, richten Leitpfosten aus oder wechseln sie aus. Arbeits- und Gefahrenstellen im Straßenraum werden absichert.

Schäden an Kreisstraßen wie beispielsweise lockere Gehwegplatten, Unebenheiten, Stolperfallen oder Löcher, sowie an Brücken, können gemeldet werden. Meldungen sollten Angaben zur genauen Örtlichkeit, zum Schaden und zum Melder (für eventuelle Rückfragen) enthalten. Bei Unfallgefahr wird der Schaden gesichert und gegebenenfalls eine Sofortmaßnahme beauftragt. Ansonsten werden die Schäden in das Straßenunterhaltungsprogramm aufgenommen.

Der Landkreis Göttingen unterhält eine weitere Kreisstraßenmeisterei in Groß Schneen.