Wolfsburg. Ein brennender Koffer sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Freitag im Klinikum. Patientenbesuche sind erst am Samstag wieder möglich.

Blaulicht Patient zündet Koffer an – Brand in Wolfsburger Klinikum

Freitagmittag setzte ein 82-jähriger Patient aus Wolfsburg auf einer Station im Klinikum seinen Koffer in Brand und löste so einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr aus. Dabei wurde der ältere Mann schwer und sechs Bedienstete leicht verletzt. 120 Personen mussten vorläufig evakuiert werden. Es entstand Sachschaden.

Zuvor war der Feuerwehr ein Brand im Klinikum, Haus G, Station G 3 B, gemeldet worden. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr war der Brand bereits durch das Pflegepersonal gelöscht worden, jedoch war noch starker Rauch vorhanden. Zeitgleich wurden die betroffene Station so wie die darüber liegende Station mit insgesamt 120 Personen evakuiert. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde der Brand durch einen 82-jährigen Patienten gelegt, der in seinem Patientenzimmer seinen Koffer mit einem Feuerzeug angezündet hat. Dabei erlitt der Mann eine schwere Rauchgasintoxikation.

Zudem wurden sechs Mitarbeiter des Klinikums leicht verletzt. Diese hatten ebenfalls Rauch eingeatmet und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Wolfsburger wurde aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingewiesen, wo auch seine Verletzungen medizinisch behandelt werden. Das Patientenzimmer wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Auf der Station entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

Laut Klinikumssprecher Thorsten Eckert habe die Mitarbeiterschaft schnell und umsichtig gehandelt, so dass noch Schlimmeres verhindert werden konnte.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Helge Landmann / regios24

Sieben verletzte Personen beim Brand im Klinikum Wolfsburg

Gegen 13 Uhr hatten die Einsatzkräfte: Feuer aus! gemeldet. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren nachgefordert worden. Ein Großaufgebot an Fahrzeugen und Einsatzkräften war vor dem Haupteingang des Klinikums bis hin zur Kinderklinik zu sehen.

Ein großes Aufgebot der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen rückten an, nachdem aus dem Klinikum ein Feuer gemeldet worden war. Foto: Helge Landmann / regios24

Vorübergehend waren am Klinikum keine Patientenbesuche möglich

Am Freitag seien aufgrund des Feuerwehreinsatzes keine Patientenbesuche im Klinikum Wolfsburg möglich gewesen, teilte Klinikumssprecher Thorsten Eckert mit. Am Nachmittag standen bis auf eine Station alle Bereiche wieder für die Patientenversorgung zur Verfügung. Ab Samstag können Patientinnen und Patienten auch wieder zur regulären Zeit am Nachmittag Besuch empfangen, so Eckert weiter.

Der Text wird laufend aktualisiert.

