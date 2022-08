Der Innovationspreis im Landkreis Göttingen 2022

Unter dem diesjährigen Motto „Auf den Punkt gebracht“ sind insgesamt 122 Bewerbungen für den 20. Innovationspreis des Landkreises Göttingen bei der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) eingereicht worden.

Es gibt drei Kategorien: Gründer/innen und Jungunternehmer/innen (bis 2 Jahre), Unternehmen bis 20 Mitarbeiter/innen sowie Unternehmen über 20 Mitarbeiter/innen.

Der Erstplatzierte in jeder Kategorie erhält jeweils 3.000 Euro und eine von der Sparkasse Göttingen gestiftete Innovationsskulptur des Künstlers Christian Jankowski. Der Zweitplatzierte erhält jeweils 2.000 Euro und der Drittplatzierte jeweils 1.000 Euro. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 10. November 2022 im Deutschen Theater Göttingen bekannt gegeben. In diesem Jahr werden die Gäste der Preisverleihung zusätzlich einen Publikumspreis bestimmen, der vom Mekom Regionalmanagement in Osterode in Höhe von 2.000 Euro gestiftet wird.

Zusätzlich verleiht das Niedersächsische Umweltministerium den landesweiten und mit 10.000 Euro dotieren „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“. Hierfür gibt es 56 Bewerber.