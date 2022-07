Kloster Walkenried: Die Gründungszeit

Im Jahr 1127 stiftet Adelheid von Walkenried das dritte Zisterzienserkloster im heutigen Deutschland. Wichtige Standortkriterien sind in Walkenried erfüllt: die Lage an einem Wasserlauf und weitab von Siedlungen sowie wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten.

Ein Gründungskonvent mit zwölf Mönchen und einem Abt vom Kloster Kamp am Niederrhein erreicht im Jahr 1129 das Areal am südlichen Harzrand.

Der deutsche Kaiser Lothar III. bestätigt im Jahr 1137 die Klosterstiftung Walkenrieds. Fast alle Herrscher des 12. und 13. Jahrhunderts bestätigen und vermehren den Klosterbesitz.

Die Mönche betreiben ab dem Jahr 1150 zahlreiche Wirtschaftshöfe (Grangien) am südlichen, später auch am nördlichen Harzrand und in Würzburg. Bergbau und Verhüttung im Harz bilden ein weiteres wirtschaftliches Standbein.