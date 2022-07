Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax dreht nach Erholungsrally ins Minus

Frankfurt/Main. Nach der Vortagesrally hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte ohne klare Richtung und nur wenig verändert präsentiert. Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der Dax nach unten ab und notierte zuletzt 0,09 Prozent tiefer bei 13.295,79 Punkten.

Tags zuvor war der Leitindex wegen der Hoffnung auf weitere Gaslieferungen aus Russland um 2,7 Prozent gestiegen. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,30 Prozent auf 26.595,58 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.

Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Die Aktien von Uniper standen dank der Aussicht auf baldige Staatshilfen für den angeschlagenen Energiekonzern mit einem Kursplus von 5,2 Prozent an der MDax-Spitze. Bereits am Vortag waren sie - angetrieben von Spekulationen um weitere Gaslieferungen aus Russland - um gut 10 Prozent gestiegen. Nun steht Uniper informierten Kreisen zufolge kurz vor einer Rettungsaktion, bei der die Bundesregierung Milliarden von Euro zuschießen und sich direkt an dem taumelnden Gaskonzern beteiligen könnte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Der Autozulieferer Hella verzeichnete wegen Teilemangel, steigender Kosten und Corona-Lockdowns im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende Mai) einen Ergebniseinbruch. Zudem hätten die Kostenbelastungen aufgrund von Versorgungsengpässen und spürbarer Inflation deutlich zugenommen, hieß es. Für die Hella-Papiere ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Die Aktien von Scout24 profitierten von einer Hochstufung und verteuerten sich um 2,3 Prozent. Dagegen ging es für die Aktien von Rational als MDax-Schlusslicht um 2,8 Prozent abwärts.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-87457/3 (dpa)