Engpass beim Bier zu Pfingsten?

Peine. Am Donnerstag gibt es Warnstreiks an Brauereien in unserer Region. In Peine wird weiter Bier produziert.

Während Wolters, Einbecker und Wittinger am Donnerstag bestreikt werden sollen, läuft in Peine die Härke-Produktion weiter.

Nicht nur die Renten, auch die Biere sind sicher – zumindest die, die bei Härke in Peine produziert werden. Das teilte auf Nachfrage der Mutterkonzern Einbecker am Donnerstag mit.

Die Gewerkschaft NGG hatte zuvor mit einer pfiffigen Pressemitteilung viel Schaum geschlagen und zu Pfingsten einen drohenden Bier-Engpass verkündet. Der Grund: „Tarifrunde für die Brauereien in Niedersachsen. Weniger Bier zu Pfingsten durch erste Warnstreiks in Brauereien. Die Brauer sind sauer“, hieß es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft vom Mittwoch. Der Grund dafür seien die seit Jahresbeginn stockenden Tarifverhandlungen für die Brauindustrie Niedersachsen.

Brauhäuser, die noch Tarif zahlen, werden bestreikt

Die Gewerkschaft NGG verhandelt nach eigenen Angaben für die Beschäftigten des Hofbrauhauses Wolters in Braunschweig, des Einbecker Brauhauses und der Privatbrauerei Wittingen, zuletzt in dritter Runde am 23. Mai. „In den fünf Monaten konnte bisher kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Das Angebot der Arbeitgeber wurde durch die Tarifkommission der Gewerkschaft als nicht ausreichend zurückgewiesen“, so die NGG.

Die nächste Verhandlung findet am 24. Juni in Hannover statt. Die NGG hatte für den Donnerstag, 2. Juni, von 6 bis 22 Uhr Warnstreiks in den drei genannten Brauereien angekündigt, um am Verhandlungstisch Druck zu machen.

Kein Tarif in Peine

Zu Einbecker gehört inzwischen auch Härke in Peine. Dort wird nicht gestreikt. Warum, erklärt Einbecker-Sprecher Ulrich Meiser: „Härke ist nicht tarifgebunden. Löhne und Gehälter werden dort zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat verhandelt.“ Insofern ist die NGG mit ihrem Streik hier nicht in der Tür der Peiner Brauerei.

Streikbrucharbeit wäre verboten

Wenn Arbeitnehmer wegen eines erlaubten Streiks – in diesem Fall erst die Vorstufe als Warnstreik – nicht ihre Arbeit machen, darf der Arbeitgeber nicht andere Mitarbeiter, die nicht streiken dürfen, per Dienstanweisung zu sogenannter Streikbrucharbeit verpflichten, die die Wirkung des Streiks – den Ausfall – kompensieren soll.

Das gilt besonders, wenn Arbeiter nur wegen des Streiks auf einmal eine ganz andere Arbeit als sonst üblich machen sollen. Im Ernstfall müssen Gerichte entscheiden, ob die angewiesene Arbeit erlaubt oder unzulässiger Streikbruch war.

Unterschiedliche Produkte beim Bier

Bei Härke sieht das Ulrich Meister ganz entspannt. Die Produktion laufe ganz normal weiter. Zudem seien Einbecker und Härke unterschiedliche Bier-Produkte, insofern könne ein potenzieller Bier-Engpass ohnehin nicht innerhalb der Marke aufgefangen werden.

Allerdings dürfte es auch fraglich sein, dass die angekündigten Warnstreiks wirklich Auswirkungen auf die Produktion und damit auf den potenziell möglichen Bierkonsum während der Pfingsttage haben werden. Aber zum Arbeitskampf gehört eben auch Öffentlichkeitsarbeit dazu. Da hat die NGG ihren Job gemacht.