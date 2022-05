Fit wie die Feuerwehr: Buch von Joachim Posanz

Badenhausen. Europa- und Weltmeister – im Feuerwehrsport hat Joachim Posanz alles erreicht, bewiesen, dass er der „Toughest Firefighter Alive“ ist. Weltweit überrascht er dank seiner Trainings unter dem Motto „Your Workout is my Warm-up“ und seiner Disziplin die Konkurrenz trotz mittlerweile 20 Jahren in der Szene immer noch mit Bestleistungen. Den Schlüssel zu seinem Erfolg können Interessierte sogar nachlesen: Unter dem Titel „fit for fire. Das Workout zum Toughest Firefighter Alive“ hat der Berufsfeuerwehrmann gemeinsam mit Co-Autor Jan Finken ein Buch im Jahr 2019 veröffentlicht. „Ich habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie ich trainiere, zeige es sogar in meiner TFA X-Cross-Gruppe jedem, allerdings ist es vielen auch zu anstrengend“, erklärt er damals lachend im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sein Buch versteht er zudem auch nicht wie ein klassisches Trainingshandbuch, es sei vielmehr ein Ratgeber für all die, die etwas für ihre Gesundheit unternehmen möchten.

Aus diesem Grund werden eben nicht nur Übungen aufgezeigt – ein Part im Buch ist Joachim Posanz mindestens genauso wichtig. „Ich versuche den Lesern, ebenso wie in meiner Gruppe zu erklären, wie man die Motivation dauerhaft hochhält.“ Denn auch ihm ist klar, dass nach einer Anfangsphase mit Euphorie auch Ernüchterung eintreten kann.

An diesem Punkt versucht der Berufsfeuerwehrmann, den Ansporn aufzuzeigen, der notwendig ist, um Sport generell weiterzubetreiben. „Natürlich kommt hier auch wieder das Thema Disziplin durch, aber ich versuche das alles auf meine Art zu erklären.“

Und genau in solchen Momenten zeigt sich im Buch auch der kleine Unterschied zu manch anderem Ratgeber: „Ich wollte immer der Posi (so sein Spitzname) bleiben, auch bei den Erklärungen“ – und das ist auch gut nachzulesen. Posanz versucht, am Ende niemanden zu belehren, sondern es geht eben immer wieder darum, dem Leser die passende Einstellung zu vermitteln, eine Siegermentalität.

Deshalb spricht der Berufsfeuerwehrmann auch das Thema Ernährung an – alles unter dem Aspekt, das als Hinweis zu verstehen. „Natürlich kann man mich durch das Buch nicht kopieren, es soll ja auch jeder seinen eigenen Stil finden, ich kann nur einen gewissen Weg aufzeigen, der mir geholfen hat.“

Das Sportliche kommt dabei nicht zu kurz: Im ersten Kapitel des Buches spricht Joachim Posanz beispielsweise über grundlegende Themen wie die notwendige Grundfitness, durch die Feuerwehrmänner und -frauen besser mit der körperlichen Belastung umgehen können.

Bei seinem eigens entwickelten TFA X-Cross Workout schwört er auf die Tabata-Methode, ein hochintensives Intervalltraining, dessen Grundlage die Kombination von Kraft- und Cardiotraining bildet und in diesem Kapitel ebenfalls näher beschrieben wird.

„Ich habe schon lange die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht darauf ankommt wie oft man beispielsweise eine Übung wiederholt, sondern wie lange man sie am Stück schafft.“

Auch kindgerecht ist sein Werk, denn beim Aufwärmen setzt Joachim Posanz auf eine Serie an Übungen, die die Gangarten verschiedener Tiere nachahmt – die „Animals“. „Kinderleicht sind die aber auch nicht“, erklärt er lachend.

Das Buch „fit for fire“, ISBN-13: 9783613508781, ist noch erhältlich.

Auf 189 Seiten beschreibt Joachim Posanz gemeinsam mit Jan Finken, wie sein Feuerwehrsport abgeleitetes Ganzkörpertraining funktioniert.

Wer mit Joachim Posanz gemeinsam trainieren will, findet auf http://tfa-cross.com/ weitere Informationen.