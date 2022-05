Wildkatze gefunden? Das muss man tun:

Wer eine Wildkatze findet, die offensichtlich Hilfe benötigt, muss zuerst den zuständigen Jagdpächter kontaktieren. Dieser kann auch über die Polizei erfragt werden. Auch muss die Naturschutzbehörde informiert werden.

Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde nimmt Wildtiere in Not auf. Hilfe können oft die lokalen Naturschutzverbände leisten. Sollte ein Tier schwer verletzt sein, muss es schnellstmöglich von einem Tierarzt behandelt werden.

Wer sich für Wildkatzen interessiert, kann die Tiere im Wildkatzen-Erlebniszentrum an der Marienteichbaude bei Bad Harzburg aus der Nähe betrachten. Das Zentrum ist im Sommerhalbjahr von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Schaufütterungen finden täglich um 12, 14 und 16 Uhr statt.