Unbekannte beschmieren Wolfsburger XXL-Golf

Erneut haben Schmierfinken die Golf-Skulptur an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg verschandelt. Unbekannte sprühten den Buchstaben „Z“ auf die Fahrertür. Die Urheber könnten damit ihren Zuspruch zum russischen Militäreinsatz in der Ukraine zum Ausdruck bringen wollen. In Russland steht der lateinische Buchstabe „Z“ als Symbol für die Unterstützung der russischen Armee und Regierung.

Volkswagen schenkte der Stadt den XXL-Golf zum 75. Geburtstag

Den XXL-Golf hatte die Stadt Wolfsburg zum 75. Geburtstag von Volkswagen geschenkt bekommen. Seit die Skulptur 2015 aufgestellt wurde, kam es immer wieder zu Schmierereien. Zuletzt bezogen sich die Botschaften auf die Pandemie. „Corona Lüge“ oder „Impft euch ins Knie“ war im August und Dezember 2021 auf die Fahrerseite gesprüht worden.

Die Stadt Wolfsburg ist Eigentümerin des Riesen-Golfs. Sie beauftragt eine Firma, die die Schmierereien wieder beseitigt. Die obligatorische Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung verläuft meistens im Sande, die Täter sind nur äußerst schwer zu ermitteln.

XXL-Golf wurde 2016 komplett ausgetauscht

Die tonnenschwere Skulptur am Rabenberg wurde übrigens auch schon komplett ausgetauscht. Statt eines weißen GTI-Boliden, der 2015 eingeweiht wurde, grüßt seit sechs Jahren ein silberner Golf die Gäste am Rabenberg. Der soll unempfindlicher sein als sein weißer Vorgänger. Angefertigt wurde das Modell damals von einer Spezialfirma in Fulda.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646-0 entgegen.

mk