„Girls‘ Day“ bei zwei Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Goslar–Northeim–Osterode

Vergangene Woche war es wieder soweit, der bundesweite Aktionstag „Girls‘ Day / Boys‘ Day“ (Zukunftstag) zur gendersensiblen beruflichen Orientierung fand statt. Er wird in jedem Schuljahr an allen allgemeinbildenden Schulen für die Schuljahrgänge 5 bis 9 durchgeführt, informiert das niedersächsische Kultusministerium. Unter anderem gaben zwei Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Goslar–Northeim–Osterode einen Einblick in ihren Berufsalltag.

„Ich möchte gezielt Mädchen ermutigen, sich politisch zu engagieren“, sagt Karoline Otte (Grüne). Den Zukunftstag haben Dana Junge aus Langenholtensen, Aliya Brandt aus Northeim und Lison Barbarin, Austauschschülerin aus Frankreich, im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten verbracht. „Nach der letzten Bundestagswahl beträgt der Frauenanteil im Bundestag weiterhin nur 34,7 Prozent. Das ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Umso wichtiger ist es, dass wir Mädchen in ihrem Interesse in Politik stärken und klarmachen, dass Frauen und Politik zusammengehören.“ Neben einem Einblick in den Parlamentsbetrieb des Deutschen Bundestages stand der Austausch mit der Abgeordneten Otte, der Wahlkreismitarbeiterin Simone Stolzenbach und der Landtagskandidatin für den Wahlkreis Osterode-Clausthal-Zellerfeld-Braunlage und Sprecherin der Grünen Osterode, Almut Mackensen im Vordergrund.

„Interessant fand ich, nach dem Gespräch mit der Abgeordneten, dass Politiker auch nahbar und zuallererst Menschen und nicht nur perfekt sind, wie es in den Medien erscheint“, so Dana. Und Aliya ist der Ansicht: „Ich habe gut was über Politik mitgenommen. Besonders das Gesetzgebungsverfahren fand ich interessant und welche Hürden es für Frauen in der Politik gibt.“

Einblicke in den Beruf bekamen auch Lilli Leibrich aus Gladebeck und ihre französische Austauschschülerin Noëlie Gavarrett aus Toulouse, sie besuchten die Abgeordnete Frauke Heiligenstadt (SPD). Das Programm bestand aus einer Führung durch den Reichstag, einer Fragerunde und einem Frühstück mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, einem Politikplanspiel zum Gesetzgebungsprozess am Beispiel „Wählen ab 16“ und einer Gesprächsrunde mit weiblichen SPD-Bundestagsabgeordneten. „Es freut mich sehr, Lilli und Noëlie einen Einblick in die Herzkammer unserer Demokratie zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass wir noch mehr junge Menschen dafür begeistern müssen, sich für politische Themen zu interessieren“, so Frauke Heiligenstadt. „Die Schülerinnen haben sich beworben, weil sie den Blick auf die Politik durch die Augen einer Berufspolitikerin erleben wollten. Insbesondere der Besuch der Plenardebatte zum Thema Mindestlohn und die Debatten zur Ukraine gefielen ihnen besonders gut.“