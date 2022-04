Wohnraumvermittlung für Flüchtlinge: Hier gibt es Infos

Telefon:0551 525-3000, Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 14 Uhr

E-Mail:fluechtlingsunterbringung@landkreisgoettingen.de

Geeignet sind beispielsweise: (teil-)möblierte Wohnungen mit Einbauküche und in gutem Zustand, die für einen längeren Zeitraum und zu einem günstigen Mietzins zur Verfügung stehen.

Gästezimmer mit ausreichend Platz und Mitbenutzung von Küche und Bad, entweder mietfrei mit Kostenbeteiligung oder mit Abschluss eines Mietvertrages.

Zimmer in Hotels, Pensionen und Gästehäusern zur kurzfristigen Unterbringung in Notfällen bzw. vor der Weitervermittlung in dezentralen Wohnraum.