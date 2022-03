Zahlen zum Haushalt 2022 von Bad Sachsa

905.000 Euro erhält die Stadt Bad Sachsa durch drei Bedarfszuweisungen vom Land Niedersachsen.

1.344.400 Euro beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2022, 565.000 Euro mehr als bei der Einbringung.

1.390.200 Euro beträgt der positive Saldo im Finanzhaushalt (Stand Einbringung im Februar 2022: 825.000 Euro).

4.035.000 Euro ist die maximale Höhe des Liquiditätskredits. 705.000 Euro sind für die Aufnahme eines Kredites für Investitionstätigkeiten vorgesehen.

60.000 Euro fließen in die Erschließung des neuen Baugebietes am ehemaligen Sportplatz in Bad Sachsa. 10.000 Euro werden für die neue Urnengrabanlage auf dem Sachsaer Friedhof bereitgestellt.

200.000 Euro sind als Verpflichtungsermächtigung für die neue Kläranlage in Neuhof im Jahr 2023 sowie 30.000 Euro für Ausstattung von Sirenen beziehungsweise den Bau einer neuen eingestellt.