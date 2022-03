Geführte Fahrradtouren des RV Wanderlust

Am Sonntag, 27. März, findet eine Radtour des RV „Wanderlust“ Bad Lauterberg durch die Feldflur von Barbis, Bartolfelde und Osterhagen statt. Die etwa 25 Kilometer lange Strecke beginnt mit dem Treffen um 13 Uhr an dem Gasthaus „Goldene Aue“ in der Scharzfelder Straße in Bad Lauterberg, dann um 13.15 Uhr gegenüber dem Edeka-Markt in Barbis. Gäste sind herzlich willkommen.

Am Sonntag, 3. April, geht es durch die Luttertäler in Bad Lauterberg. Bitte an Rucksackverpflegung denken. Treffpunkt zu der etwa 26 Kilometer langen Tour ist um 10 Uhr am Rewe-Markt in Bad Lauterberg.

Am Samstag, 9. April, geht es nach Hörden mit Einkehr im Gasthaus „Eulenhof“. Treffpunkte zu der etwa 50 Kilometer langen Tour sind um 13 Uhr am Gasthaus „Goldene Aue“ in Bad Lauterberg und um 13.15 Uhr in Barbis gegenüber dem Edeka-Markt. Anmeldung bitte unter 0176/39220689.

Am Karfreitag, 15. April, geht es nach Limlingerode mit Einkehr in der „Ländlichen Kaffeestube“. Treffpunkte zu der rund 45 Kilometer langen Tour sind um 12 Uhr am Gasthaus „Goldene Aue“ in Bad Lauterberg und um 12.15 Uhr in Barbis gegenüber dem Edeka-Markt, Anmeldung bis 12. April unter 0176/39220689.

Am Sonntag, 24. April, geht es nach Osterode zur Eisdiele „Zotta“. Treffpunkte zu der etwa 50 Kilometer langen Tour sind um 10 Uhr am Gasthaus „Goldene Aue“ in Bad Lauterberg und um 10.15 Uhr in Barbis gegenüber dem Edeka-Markt.