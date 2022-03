20 Prozent der Bürger verfolgen Börsenkurse wegen Krieges

Der Krieg in der Ukraine sorgt bei den Bürgern in Deutschland für ein größeres Interesse an den Finanzmärkten. Wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab, verfolgen 20 Prozent die Börsenkurse wegen der Kämpfe in der Ukraine.

21 Prozent verfolgen sie demnach aus anderen Gründen. 54 Prozent schenken den Kursen keine Beachtung. Männer (54 Prozent) verfolgen der Erhebung zufolge die Börsenkurse häufiger als Frauen (30 Prozent).

Der deutsche Leitindex Dax hat in diesem Jahr vor allem wegen des Konflikts mit Russland bisher etwa 20 Prozent seines Wertes eingebüßt. Investoren sorgen sich unter anderem wegen höherer Energie- und Rohstoffpreise sowie Auswirkungen auf die Exportwirtschaft.

