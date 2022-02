Tesla sucht Personal für Filiale in Braunschweig

Der Autobauer Tesla sucht über das Netzwerk LinkedIn Personal für eine Filiale in Braunschweig. Die Rede ist von der Stelle einer Filialleitung sowie von Verkaufsberatern. Wann und wo genau das Unternehmen einen neuen Standort in Braunschweig eröffnen will, ist unbekannt. Auf eine Anfrage unserer Zeitung hat Tesla bislang nicht geantwortet.

Die nächsten Filialen des US-amerikanischen Elektroauto-Marktführers befinden sich in Hannover, Berlin und Hamburg. Ein Standort in Braunschweig erscheint allein schon aufgrund der Tatsache sinnvoll, dass die Elektroauto-Dichte in unserer Region zu den höchsten bundesweit gehört.

So wirbt Tesla: „Exzellenter Kundenservice liegt dir im Blut...“

In dem Stellenangebot für die Verkaufsberatung werden zum Beispiel diese Anforderungen genannt: „Exzellenter Kundenservice liegt dir im Blut und mit deiner Begeisterung für unsere Produkte sowie deiner positiven Ausstrahlung verwandelst du mit deinem Team jeden Kundenbesuch in ein unvergessliches Tesla Erlebnis. Selbstständig und proaktiv identifizierst du künftige Tesla Kunden und generierst qualifizierte Kontaktdaten. Für die geplanten Auslieferungstermine sorgst du dafür, dass unsere Fahrzeuge vorbereitet sind.“

Und weiter heißt es: „Das ist für dich drin: Tesla-Aktienpaket, Vergünstigungen im Rahmen von Tesla-Fitness, betriebliche Altersvorsorge, Corporate Benefits-Portal (Sonderkonditionen für namhafte Hersteller und Marken), kontinuierliches Training und Weiterbildungsmöglichkeiten ...“

Tesla erzielte 2021 einen Rekordgewinn von fast 5 Milliarden Euro

Im Ranking der wertvollsten Automarken hat Tesla jetzt erstmals Volkswagen, BMW und Porsche überholt und landet auf Platz drei. Laut dem Report „Brand Finance Automotive Industry 2022“, der jährlich die weltweit wertvollsten Marken der Automobilindustrie ermittelt, profitiert Tesla von einer hohen Aufmerksamkeit und seiner „einzigartigen, authentischen DNA als innovative E-Mobility-Premiummarke“.

In der neuen Autofabrik in Grünheide bei Berlin will Tesla demnächst bei voller Auslastung bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Die „Gigafactory“ entstand innerhalb von nur zwei Jahren auf Grundlage vorläufigen Bescheide. Die abschließende Genehmigung des Landes Brandenburg fehlt nach wie vor. Von Umweltschützern und Anwohnern gibt es jede Menge Kritik. Wann in Brandenburg die ersten Tesla-Model Y für den Verkauf vom Band laufen, ist daher unklar. Nach Informationen der IG Metall soll Tesla in dem Werk bereits 2600 Angestellte haben. 12.000 hatte Tesla-Chef Elon Musk einst angekündigt.

Nach Jahren hoher Verluste verdiente der Konzern im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben umgerechnet 4,8 Milliarden Euro und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten demnach um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar.

