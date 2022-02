Elektro-Mobilität VW baut nun Batterie-Fabriken in Serie

Blick auf das VW-Werksgelände in Salzgitter. Dort entsteht die erste Batteriezellfabrik des Autobauers in Deutschland.

Salzgitter. In Salzgitter soll es noch in diesem Jahr losgehen. Bis 2030 sollen in Europa fünf weitere Werke entstehen.