So klappt es mit Kind im Homeoffice

Eines oder gleich mehrere Kinder im Homeoffice nebenbei zu beschäftigen kann zur Herausforderung werden. Hier sind ein paar Überlebenstipps:

1. Einen Tagesplan erstellen, der Struktur gibt. Der kann auch kleine Aufgaben im Haushalt für die Kinder beinhalten oder die Schulaufgaben.

2. Nicht jeden Tag Einkaufen gehen, sondern nur ein bis zwei Mal in der Woche, am besten zu Zeiten, zu denen die Supermärkte nicht so voll sind.

3. Basteln: Die Kinder sind (hoffentlich) ruhig beschäftigt.

4. Eine Höhle bauen im Wohnzimmer und die Kinder dort mit Snacks versorgen.

5. Rätselaufgaben im Haus verstecken: Zugegeben, das braucht Vorbereitung, aber die Kinder sind erst mal beschäftigt...

6. Lesen, Hörspiele hören – das geht auch gut in der Höhle im Wohnzimmer.

7. Fernsehen: „Anna und die wilden Tiere“, „Die Sendung mit der Maus“ und noch viele andere mehr.