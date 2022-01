Interesse, auch Kaufleute im E-Commerce auszubilden oder die Ausbildung zu absolvieren?

In Südniedersachsen werden Kaufleute im E-Commerce ausschließlich an den Berufsbildenden Schulen I in Osterode am Harz beschult.

Gerne können Fragen daher an Frau Nadine Hartje (Abteilungsleiterin Berufsschule) und Herrn Dominik Deußen (Teamleiter Kaufleute E-Commerce) gerichtet werden.

Telefon 0552-5027-0; E-Mail: Nadine.Hartje@bbs1osterode.de und Dominik.Deussen@bbs1osterode.de.